2025 stand voll und ganz im Zeichen von DooH! Außenmedien und damit vor allem DooH wuchs von allen Mediengattungen in Deutschland am deutlichsten. Zwei Projekte stehen in unseren Augen dabei sinnbildlich für die Zukunftsorientierung des Mediums: der größte Screen Deutschlands, The Whale, und die Bewegtbild-Äquivalenz-Studie, kurz BÄS. Beide zeigen auf unterschiedliche Art und Weise und dabei sehr eindrucksvoll, wofür das Medium steht – Unübersehbarkeit, Reichweite und Effektivität im Media-Mix.

Der Wal in Hamburg

Mit The Whale hat der deutsche DooH-Markt ein eindrucksvolles und spektakuläres Highlight im öffentlichen Raum erhalten. Nach neun Jahren Planung und Verhandlungen ist der 342 Quadratmeter große LED-Screen im Hbf Hamburg ein Ausdruck dessen, wozu zeitgemäße OoH-Medien heute in der Lage sind: ein kraftvolles, bewegtes und kreatives Markenerlebnis, das täglich eine halbe Million Menschen erreicht. „The Whale“ führt eine Reihe der großdimensionalen Public Video Giant Screens in den Metropolen Deutschlands an.

Es ist auch ein Zeugnis der Ausdauer und des Willens, die ein Außenmedien-Unternehmen aufbringen muss, um einen ikonischen Screen an einem ikonischen Ort in Deutschland installieren zu können. Ohne die Partnerschaft und die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn und der Denkmalpflege wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen. Wir sind uns sicher, dass die Kunden diese Arbeit mit inspirierenden Markenkampagnen auf dem Screen belohnen werden.

Die Kraft von Bewegtbild

Ein zweites Thema was uns dieses Jahr bewegt hat: Die im Auftrag von Mediaplus, Ströer und Walldecaux durchgeführte und repräsentative Bewegtbild-Äquivalenz-Studie liefert erstmals wissenschaftlich fundierte Vergleichswerte, die DooH als vollwertigen Bewegtbildkanal im Media-Mix einordnen.

Die Ergebnisse bestätigen die starke Wirkung von DooH – sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Aktivierung. Insbesondere die Kombination mit TV oder Online-Video zeigt, wie ergänzend und verstärkend digitale Außenmedien im Vergleich zu anderen Kanälen wirkt. Damit schaffen wir für Marken und Mediaagenturen eine klare Grundlage, DooH künftig noch gezielter, effizienter und selbstverständlicher in Bewegtbild-Kampagnen zu integrieren.

Mit Blick auf das Jahr 2026 steht fest: DooH als Medium hat das Momentum auf seiner Seite. Im Media Brand Trust Monitor von der Nordakademie-Stiftung und der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg teilt sich Ströer als Vermarkter und als Medium den ersten Platz mit dem höchstem Vertrauenscore in der Wahrnehmung der Verbraucher. Die Kombination aus technologisch herausragender Infrastruktur, belastbaren Wirkungsdaten und massiver Reichweite, wird DooH und Ströer im Zentrum moderner Bewegtbildstrategien verankern wie nie zuvor. Menschen erreichen und Menschen bewegen – für den Erfolg unserer Kunden – dafür steht DooH und Ströer, auch im Jahr 2026.

