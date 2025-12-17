Zum Ende des Jahres 2025 befindet sich die Digital Signage-Branche an einem Wendepunkt: Sie ist geprägt von Konsolidierung, intelligenter Automatisierung und einer wachsenden Nachfrage nach Full-Service-Lösungen. Für Zetadisplay war dies ein Jahr der Beschleunigung und der Fokussierung. Wir haben unsere strategische Ausrichtung geschärft, unser Serviceangebot gestärkt und unsere internationale Reichweite gestärkt, wodurch wir unsere Position als globaler Full-Service-Anbieter für Digital Signage weiter ausbauen konnten.

Kunden wollen nicht länger mehrere Anbieter für Hardware, Software, Content-Produktion und Services jonglieren. Sie suchen einen vertrauenswürdigen Partner, der jedes Element ihres Digital-Signage-Ökosystems planen, umsetzen und betreiben kann. Zetadisplay liefert genau das, indem kreative Konzepte, Enterprise-Software und skalierbare Infrastruktur zu einer Komplettlösung kombiniert werden.

Im Zentrum unseres Angebots steht die Engage Suite, unsere proprietäre Digital-Signage-Softwareplattform. Die Engage Suite hat sich zu einer leistungsstarken Lösung entwickelt, die es Kunden ermöglicht, Inhalte zu verwalten, Display-Netzwerke zu überwachen und die sich nahtlos in die bestehende Unternehmens-Systemlandschaft integrieren lässt. Die flexible Architektur unterstützt Omnichannel-Kampagnen und Realtime-Updates und ermöglicht Nutzer, effizient zu arbeiten und messbare Erfolge zu erzielen.

Ein AI-gestützter Assistent

Im Jahr 2025 haben wir unser Serviceangebot mit der Einführung des Zedda Bot, unseres AI-gestützten digitalen Assistenten, erweitert. Eingebettet in das Engage CMS transformiert Zedda Bot den Anwendersupport, indem er schnell Antworten liefert, die Service-Ticket-Erstellung automatisiert und Tickets an die zuständige Person weiterleitet. Dies ist eine intelligentere, schnellere und intuitivere Art, Support zu leisten. Zusammenfassend steigert Zedda die Qualität und Geschwindigkeit unseres Services.

Wir beobachten, dass AI auch zunehmend die Inhalte selbst verändert. Die Entwicklung geht weg von geplanten Playlists, hin zu automatisiert kontextabhängigen Inhalten, die durch Sensoren, APIs und maschinellem Lernen gesteuert werden. Dieser Wandel zu intelligenter Inhaltsautomatisierung führt bereits zu signifikant höherem Engagement und Relevanz.

Retail Media hat in diesem Jahr ebenfalls einen Aufschwung erlebt, wobei physische Umgebungen zunehmend als datenreiche, digitale Werbenetzwerke monetarisiert werden. Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich führender Anbieter zu sein, insbesondere durch unsere strategische Partnerschaft mit Coop Norwegen. Gemeinsam implementieren wir eine umfassende Retail-Media-Plattform, die modernste Hardware, KI-gesteuerte Software und Managed Services kombiniert und gezielte Inhalte am Point of Decision liefert. Dies verbessert nicht nur die Customer Journey, sondern schafft völlig neue Einnahmequellen für Händler und Werbetreibende.

M&A hoch im Kurs

Da sich die Branche weiter konsolidiert, stehen M&A-Aktivitäten auch bei uns hoch auf der Agenda. Kürzlich haben wir Ubiq in die Zetadisplay-Gruppe aufgenommen – eine strategisch wichtige Ergänzung für unseren Heimat-markt Schweden. Die Akquisition stärkt unsere Position im Handel, QSR- und Corporate-Bereiche, und erweitert die Kundenbasis und designorientierte Expertise in Schweden.

Wir tragen auch aktiv dazu bei, die nächste Generation der Digital-Signage-Märkte zu gestalten, indem wir in aufstrebende Märkte expandieren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist unsere strategische Zusammenarbeit mit Enra Technologies in Südafrika. Mit Enra bringen wir die Engage Suite in einen Markt, der sich noch in einem frühen Stadium befindet. Durch solche Partnerschaften bauen wir Infrastruktur auf, teilen Wissen und heben international den Standard dessen, was Digital Signage leisten kann.

Blickt man in die Zukunft, wird Digital Signage intelligenter, reaktionsfähiger und besser integriert sein. Wir sehen eine Fortsetzung der Entwicklung hin zu datengetriebenen Inhalten, KI-unterstützten Servicemodellen und programmatischer Werbeplanung. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird ein zentraler Bestandteil sein – von energieeffizienten Displays über Remote-Service bis hin zu zirkulären Hardware-Strategien.

Zetadisplay ist für die Zukunft gut positioniert. Innovation ist unser Antrieb, die Mitarbeitenden sind unsere Stärke und auch in 2026 liegt unser Fokus auf unseren Kunden. Gemeinsam finden wir Lösungen, um Zielgruppen besser zu erreichen, effizienter zu arbeiten und intelligentere öffentliche Bereiche zu schaffen.

Anzeige