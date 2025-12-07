Die Wirtschaft befindet sich aktuell in einer Phase der Unsicherheit. Meist ist die Reaktion in einer solchen Zeit, die Investitionen zurückzufahren. Die Marktlage gilt unverändert als anspruchsvoll, Entscheidungsprozesse ziehen sich in die Länge und viele Projekte werden vertagt.

Und trotzdem entscheiden wir uns 2026 für einen massiven Ausbau. Warum? In einem ähnlichen Marktumfeld hatten wir Anfang 2025 gesagt: „Unsere Zeit ist gekommen, wir gehen genau jetzt in die Vollen. Wir investieren antizyklisch!“ Connectsignage ist zu 100 Prozent bootstrapped. Wir haben keinen Wachstumsdruck von außen und trotzdem setzen wir erneut auf Investition und Wachstum.

Rekordjahr 2025

Die Entscheidung, erneut in den Ausbau des Teams und Produkts zu investieren, fällt uns heute deutlich leichter als Anfang 2025. Hinter uns liegt ein Rekordjahr. Umsatz und Team haben sich verdreifacht. Darauf bauen wir 2026 und halten das Tempo hoch. Wir werden uns verdoppeln.

Die aktuelle Marktlage eröffnet uns zahlreiche neue Chancen. Wir profitieren vor allem davon, dass Kunden ihre vorhandenen Systeme auf den Prüfstand stellen. Der Druck, Prozesse zu optimieren und zu vereinfachen, nimmt auf Kundenseite stetig zu. Der Bedarf an Innovationen ist nach wie vor da.

Schnittstellen spielen dabei eine zentrale Rolle. Unsere Vision „Connect“ kommt uns genau an diesem Punkt zugute. Eine Software muss sich bestmöglich in die bestehende IT-Struktur und in die Arbeitsabläufe der Kunden integrieren. Nur so bietet das Digital Signage-System den größtmöglichen Mehrwert.

Mit unseren umfassenden Schnittstellen und unserer No-Code Plattform treffen wir den Nerv der Zeit. Wir bieten eine stabile, einfach zu bedienende Lösung, die ohne Programmierkenntnisse nutzbar ist und Kunden dabei hilft, Abläufe effizienter zu gestalten. Besonders im Corporate Communication und Retail Bereich besteht hierfür ein sehr großer Bedarf.

Strategische Planung für 2026

Was steht 2026 konkret auf unserer Agenda? Natürlich werden wir unsere Plattform umfassend weiterentwickeln. Wir statten Connectsignage mit neuen Kernfunktionen aus, überarbeiten die Benutzeroberfläche vollständig und erweitern die Integrationsmöglichkeiten zu Drittsystemen. Geplant ist außerdem der Ausbau unseres Partnernetzwerks über die DACH-Region hinaus, mit neuen strategischen Kooperationen in ganz Europa.

Angesichts des starken Wachstums stellen wir uns selbst die Frage, welche Auswirkungen sich dadurch für uns, unsere Partner und Kunden ergeben. Unsere Identität war stets die eines Speedboats: Wir treffen Entscheidungen schnell, liefern in kurzen Zyklen und passen unser Angebot konsequent an neue Anforderungen an. Genau diese Agilität schätzen unsere Kunden und Partner.

Agilität trotz Wachstum beibehalten

2026 wird diese Stärke zur zentralen Aufgabe: Wie stellen wir sicher, dass wir agil bleiben, während wir weiterhin stark wachsen?

Wir sehen die Lösung in der konsequenten internen Optimierung. Wir beschleunigen unsere internen Abläufe mithilfe von AI, trainieren eigene AI-Bots und werden diese 2026 auch für unsere Partner zugänglich machen. So halten wir das Tempo, vermeiden hohen Kostendruck und wachsen weiterhin ohne Investoren nachhaltig. 2026 kann kommen.

