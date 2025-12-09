2025 war für uns ein Jahr mit weitreichender Bedeutung. Mit der Übernahme von Wedeko aus Erbach an der Donau durch einen Asset Deal haben wir einen Meilenstein gesetzt, der unser Portfolio nachhaltig erweitert und uns Zugang zu neuen Marktsegmenten verschafft. Wedeko ist ein etablierter Partner für Digital Signage in Städten und Gemeinden, an Tankstellen, im Lebensmitteleinzelhandel sowie in weiteren B2B-Bereichen.

Die Integration des elfköpfigen Teams am Standort Erbach stärkt unsere Leistungsfähigkeit und ergänzt unser Angebot um wertvolle Kompetenzen. Gleichzeitig bleibt die Marke Wedeko bestehen, was ein wichtiges Signal für Kontinuität, Kundennähe und regionale Verankerung ist.

Alles aus einer Hand

Auch in unseren Projekten und Kundenbeziehungen konnten wir 2025 weiterhin wachsen. Die Nachfrage nach leistungsstarken, gut integrierbaren Digital Signage-Lösungen ist branchenübergreifend hoch. Viele Kunden setzen heute auf durchgängige Konzepte, bei denen Hardware, Software, Content und Betrieb nahtlos ineinandergreifen.

Mit der Erweiterung unseres 360-Grad-Portfolios haben wir diesen Bedarf konsequent aufgegriffen: Unsere neue Inhouse-Agentur für Digital Signage-Content ermöglicht erstmals die professionelle Gestaltung, Planung und Einspielung von Inhalten direkt durch unser Team. Templates und Screen-Layouts werden individuell entwickelt und greifen optimal mit unserem CMS zusammen. Ein wichtiger Schritt, um Digital Signage für unsere Kunden noch einfacher und noch wirkungsvoller zu machen.

Aus Branchensicht zeigt sich, dass Digital Signage immer stärker zur festen Kommunikationsinfrastruktur im Handel, in öffentlichen Einrichtungen, der Gastronomie und im Gesundheitswesen wird. Gleichzeitig gewinnt Retail Media an Bedeutung und eröffnet neue Erlösmodelle direkt am POS oder im halböffentlichen Raum. Diese Entwicklungen bestätigen unseren Weg: ein breites Branchenportfolio, skalierbare Lösungen und Services, die im Alltag wirklich helfen.

Ausblick auf 2026

Für 2026 stehen zwei Themen besonders im Fokus. Erstens werden wir die vollständige Integration der Wedeko-Lösung in unser CMS abschließen. Damit entsteht eine einheitliche Plattform, die sowohl städtische Informationsnetze als auch große Filialstrukturen und Retail Media-Konzepte abbilden kann. Zweitens richten wir unseren Blick auf die Euroshop 2026 in Düsseldorf. Durch die Erweiterung unseres Angebots und die Stärkung unserer Services werden wir uns dort vielfältiger präsentieren als je zuvor – als Partner für den stationären Handel, für Kommunen und für alle Branchen, die ihre Kommunikation digital und flexibel gestalten möchten.

Wir blicken sehr positiv auf das Jahr 2026 und auf die Entwicklungen, die uns dort erwarten. Wir haben zahlreiche spannende Projekte in Vorbereitung, die neue Branchen und Einsatzbereiche beinhalten. Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: Lösungen zu entwickeln, die Prozesse vereinfachen, Wirkung erzeugen und unseren Kunden das Arbeiten leichter machen. Egal ob im Store, in der Stadt oder im öffentlichen Raum.

