2025 war ein bedeutendes Jahr für Brightsign und die Digital Signage-Branche. Vertikale Märkte begannen, Signage als Geschäfts- und Umsatztreiber zu erkennen. Die Rolle von AI im digitalen Storytelling gewann an Bedeutung. Bei Brightsign haben wir diesen Trend genutzt, indem wir die AI-Fähigkeiten unserer Player erweitert haben. Wir haben die Integration von AI in unseren Lösungsstack vereinfacht und die Beziehungen zu CMS-Partnern gestärkt, die sich auf den Einsatz von AI zur Unterstützung der Digital-Signage-Anforderungen bestimmter Branchen konzentrieren.

Die größte Veränderung bestand darin, dass immer mehr Unternehmen vernetzte Digital Signage-Systeme einsetzten, um Aufmerksamkeit zu erregen und zum Handeln anzuregen. Anstatt beispielsweise nur ein einzelnes Display im Einzelhandel einzusetzen, erscheinen Signage-Anzeigen nun am Eingang, an Produktdisplays, an Kassenbereichen und in Serviceabteilungen – alle miteinander verbunden. Die Vernetzung verschiedener Touchpoints erzeugt eine größere Wirkung.

Es wird immer schwieriger, die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten – ebenso wie diese zu messen und zu monetarisieren. Dies erhöht die Bedeutung von effektiven Digital Signage-Lösungen. Jede Interaktion trägt zum Gesamterlebnis bei. Um Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, haben wir neue Mediaplayer auf den Markt gebracht, neue Partnerschaften geschlossen und neue AI-Toolkits eingeführt.

Kunden profitieren von Fortschritt

Im Jahr 2026 werden Marken versuchen, Digital Signage für Interaktivität, Personalisierung und Effizienz zu nutzen. Die Fortschritte, die wir 2025 erzielt haben, werden ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen:

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Bedarf an reichhaltigeren, lebendigeren Inhalten zu decken, haben wir unser Angebot erweitert und unsere neuen Digital Signage-Lösungen der Serie 6 auf den Markt gebracht, mit denen sie visuelles Storytelling optimal nutzen können.

Damit Nutzer leistungsstarke AI-Anwendungen ohne Verzögerungen oder Lags ausführen können, haben wir dafür gesorgt, dass die integrierten Neural Processing Units (NPU) in den Mediaplayern von Brightsign AI-Prozesse ausführen können, ohne die Wiedergabe von Inhalten zu beeinträchtigen.

Die Zukunft von Digital Signage hängt von der Kombination von AI-Erkenntnissen mit Videos oder Grafiken für personalisiertere Inhalte ab. Es ist dieser Grad an Personalisierung, der zu stärkeren Beziehungen zum Publikum führt. AI-gestützte Analysen und Integrationen helfen Unternehmen, die Interessen, Muster und Motivationen ihrer Kunden besser zu verstehen. Unternehmen werden sich von der schwierigen Messung der Wirkung von Beschilderungen hin zu der Fähigkeit entwickeln, intelligente Daten aus digitalen Touchpoints zu messen, zu verstehen und darauf zu reagieren.

Bei Brightsign haben wir uns einzigartig positioniert, um Mehrwert zu schaffen. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung haben bei der Entwicklung unserer Lösungen oberste Priorität. Unsere Player sind speziell für die Verarbeitung von AI-Anwendungen ausgelegt, sodass Unternehmen nie zwischen den Vorteilen der AI und der zuverlässigen Wiedergabe von Inhalten wählen müssen.

Ausblick auf 2026

Ich freue mich auf das Jahr 2026, das für die Digital Signage-Branche ein wichtiges Jahr zu werden scheint. Gemeinsam werden wir uns zunehmend vernetzte Digital Signage-Lösungen zu eigen machen, die AI, IoT und andere sensorbasierte Technologien nutzen, um jeden Touchpoint einzigartig und äußerst wertvoll zu machen. Wir freuen uns darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, zu definieren, wie Erfolg aussieht und welchen Einfluss Digital Signage auf Unternehmen und ihre Kunden haben kann. Leistungsstarke Lösungen und ein solides Verständnis dafür, wie Künstliche Intelligenz zum Erreichen von Geschäftszielen eingesetzt werden kann, werden der Schlüssel zum Erfolg sein.

Unabhängig von der Branche – ob Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bankwesen, Transportwesen oder Bildungswesen – ist das Brightsign-Team weiterhin bestrebt, Unternehmen dabei zu unterstützen, die richtige Technologie zu implementieren, um Digital Signage in Umsatz zu verwandeln.

