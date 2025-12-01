2025 war für DTW Networks ein aufregendes, intensives und sehr erfolgreiches Jahr. Mit dem Umzug in unser neues Firmengebäude haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mehr Raum für Lager, Werkstatt und Logistik – und damit die Basis, um unseren Kunden künftig noch umfassender zur Seite zu stehen. Der neue Standort ist mehr als ein Gebäude: Er symbolisiert unseren Anspruch, als bundesweiter Full-Service-Dienstleister für Digital Signage, Elektrotechnik und Smart Metering weiter zu wachsen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Auch wirtschaftlich war 2025 ein starkes Jahr – und das trotz einer insgesamt herausfordernden Marktsituation. DTW konnte in allen Geschäftsbereichen zulegen. Mit der Neuordnung der Führungsebene und meiner Berufung in die Geschäftsführung haben wir wichtige Weichen gestellt, Prozesse modernisiert und die strategische Ausrichtung der DTW neu definiert. Unser Kurs ist klar: Wachstum – mit Substanz und Fokus.

Nachhaltigkeit und Service im Mittelpunkt

Wir sehen die Branche im Wandel. Neben technologischen Innovationen stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Lifecycle-Management stärker im Fokus als je zuvor. Schon heute beginnen wir, ausgediente Hardware aufzuarbeiten und wieder in Betrieb zu nehmen – ein Schritt, um der steigenden Bedeutung von Ressourcenschonung und Umweltbewusstsein gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein fester Bestandteil unseres Handelns.

Ein zweiter zentraler Punkt ist der Ausbau unserer Servicekapazitäten. Die Anforderungen an Wartung, Support und Reaktionsgeschwindigkeit sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Als Dienstleister mit bundesweitem Servicenetzwerk stellen wir uns diesen Herausforderungen aktiv: Mit dem neuen Satellitenstandort in Rostock haben wir 2025 den Anfang gemacht – weitere Standorte in West- und Südwestdeutschland werden 2026 folgen. So bleiben wir nah an unseren Kunden und können noch flexibler agieren.

Alles wird LED

Die LED-Technologie ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Realität – und sie verändert den Markt rasant. Sinkende Preise, einfachere Installation und die gestiegene Nachfrage nach großformatigen Indoor- und Outdoor-Lösungen eröffnen enorme Chancen. Wir sehen hier ein zentrales Wachstumsfeld für die kommenden Jahre. DTW wird sich 2026 noch stärker auf die Installation und den Service von LED-Wänden spezialisieren – mit dem gleichen Qualitätsanspruch, der uns seit Jahren auszeichnet.

Ausblick 2026: mit Zuversicht und Energie

Unsere Auftragsbücher für den Jahresstart 2026 sind gut gefüllt, und das Feedback unserer Kunden bestätigt uns auf unserem Weg. Wir blicken mit großer Freude auf das neue Jahr – mit neuen Projekten, neuen Partnerschaften und einem klaren Ziel: die Zukunft der digitalen Infrastruktur in Deutschland mitzugestalten. DTW steht für Verlässlichkeit, Qualität und Innovationskraft. 2025 war ein Jahr der Veränderung – 2026 wird das Jahr der Umsetzung.