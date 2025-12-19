Der Projektor-Hersteller Optoma hat sein neues Aushängeschild für die ISE 2026 angekündigt. Vom 3. bis 6. Februar können sich Messebesucher den neuen ZK1000 in der Fira de Barcelona ansehen.

Mit invidis zur ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Unter dem Motto „Rooted in Innovation. Growing Together“ stellt man somit einen Projektor vor, der hochauflösende Bilder produziert – mit 10.000 Lumen Helligkeit und 4K-Auflösung. Der HEP-DLP-Chip von Texas Instruments gewährleistet native Offset-Freiheit.

Die Objektive sind austauschbar, der Zoom motorisiert und der Lens-Shift integriert. Der Projektor soll damit in verschiedenen Settings zum Einsatz kommen – von Unternehmens- und Erlebnisumgebungen.

Optoma wird in Barcelona am Stand 3C300 vertreten sein.

Anzeige