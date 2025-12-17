Der Hersteller von AV-Produkten Purelink wird auf der Integrated Systems Europe 2026 vom 3. Februar – 6. Februar 2026 in der Fira de Barcelona gemeinsam mit Just Add Power und Ledcon Systems vertreten sein.

Just Add Power ist ein Anbieter von AV-over-IP-Lösungen für Videoumschaltung und -verteilung aus den USA. Audio- und Videosignale werden dabei nicht über Kabelstrecken verteilt, sondern über IP-basierte Netzwerke. Das erhöht die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit.

Ledcon Systems ist Hersteller von LED-Displays aller Arten und hat seinen Hauptsitz wie Purelink ebenfalls in Rheine.

Fokus auf USB-C und Signalmanagement

Gemeinsam mit den Partnern präsentiert Purelink am Messestand die neusten Lösungen für LED-Visualisierung, IP-over-AP-Technologie und Konnektivität. Der Fokus des Messeauftritts soll dabei auf zwei Dingen liegen: Zum einen auf USB-C-Anbindungen am Arbeitsplatz mit schneller Geräterkennung in flexiblen Umgebungen, zum anderen auf Signalmanagement-Lösungen für komplexe AV-Strukturen.

