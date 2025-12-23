Zum Jahresende kann die Digital Signage-, DooH- und Retail Media-Branche auf eine herausfordernde, zugleich aber auch eine der dynamischsten Phasen ihrer bisherigen Entwicklung zurückblicken. Das Jahr 2025 war geprägt von schnellen technologischen Veränderungen – insbesondere durch AI –, neuen Wettbewerbsdynamiken durch global agierende Managed Service Provider, Konsolidierung sowie einer zunehmenden Annäherung von Media, Daten und Commerce.

Für das invidis-Team war es ein außerordentlich arbeitsreiches Jahr voller Erkenntnisse, internationalem Branchenaustausch und spannender Projekte. Der wichtigste Meilenstein war die Übernahme der redaktionellen Verantwortung für Sixteen:Nine von Dave Haynes – und damit der Schritt zu einer wirklich global aufgestellten Organisation.

Mit Beginn der Feiertage danken wir unseren Leserinnen und Lesern, Partnern sowie der gesamten Branche für ihr Vertrauen, ihre Inspiration und die Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr gemeinsam die Zukunft von Digital Signage, DooH, Connected Retail und erlebnisgetriebener Kommunikation zu gestalten.

Festliche Grüße und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026 wünscht das gesamte invidis-Team.

