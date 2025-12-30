Der Workplace-Integrator befördert Jonathan Boutin zum Head of Marketing. Er übernimmt globale Marketingaktivitäten und berichtet an CEO Anders Karlsson.

Humly hat Jonathan Boutin zum Head of Marketing ernannt. Er arbeitet in Stockholm und verantwortet damit alle globalen Marketinginitiativen einschließlich Strategie und Kommunikation. Er berichtet direkt an CEO Anders Karlsson. Die Beförderung gilt ab sofort.

Zuvor in Vertrieb und Marketing

Jonathan Boutin ist seit drei Jahren bei Humly tätig. Zuvor war er in einer kombinierten Vertriebs- und Marketingfunktion aktiv, die sich auf Partnerbeziehungen, Geschäftsentwicklung und Marktausbau konzentrierte.

In dieser Zeit baute er das Channel-Partner-Netzwerk in Nordamerika auf. Seine Aufgaben umfassten dabei auch die direkte Zusammenarbeit mit dem Vertrieb.

„Humlys Geschäftskultur ermutigt zu Beförderungen innerhalb des Hauses und Jonathans Bereitschaft für neue Herausforderungen während seiner Zeit bei Humly haben ihn für eine wichtige Führungsrolle qualifiziert“, sagt Anders Karlsson.

In seiner neuen Position arbeitet Jonathan Boutin an einer Rebranding-Initiative. Diese soll die Marketingstrategie und die Unternehmensbotschaften neu ausrichten: Die Marke soll dabei stärker mit den Zielkundenprofilen verknüpft werden. Humly erhofft sich dadurch, die Präsenz in weiteren Märkten und Branchen auszubauen.

