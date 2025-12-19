LG Electronics hat auf den VdS-Brandschutztagen 2025 in Köln eine Displaylösung vorgestellt, die nach der Richtlinie VdS 6024 zertifiziert wurde. Das System erfüllt somit die technischen und organisatorischen Anforderungen für den Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen.

Offiziell handelt es sich um eine Anerkennung – und zwar nicht für ein bestimmtes Produkt, sondern für ein Schutzkonzept für die Produkte. Die Zertifizierung erlaubt damit die Nutzung von Digital-Signage- und Informationsdisplays in Bereichen mit strengen Brandschutzauflagen – beziehungsweise erleichtert sie deutlich. Dazu zählen hochfrequentierte öffentliche Räume oder Flucht- und Rettungswege.

Die Zertifizierung wurde im Rahmen der VdS-Brandschutztage vergeben. Diese haben sich als Fachplattform für vorbeugenden und anlagetechnischen Brandschutz im deutschsprachigen Ram etabliert.

Anzeige