HL Display hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Deinzer Holding unterzeichnet. Das Unternehmen aus Langenfeld ist auf maßgeschneiderte Point-of-Sale-Displaylösungen für Einzelhändler und Markenlieferanten spezialisiert. Durch die Übernahme will HL Display sein Portfolio im Bereich kundenspezifischer Lösungen erweitern und seine Position als Anbieter von In-Store-Merchandising- und Kommunikationslösungen in Europa stärken.

Deinzer wurde 1966 gegründet und beschäftigt rund 180 Mitarbeitende. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von etwa 30 Millionen Euro und ist für Multimaterial-In-Store-Displays bekannt, unter anderem auch für das holographische Displaysystem Holoco.

Nach der Übernahme soll Deinzer in die Supply-Chain-Organisation von HL Display integriert, ansonsten aber weiterhin als eigenständige Geschäftseinheit geführt werden. HL Display betont, dass die Expertise von Deinzer insbesondere im maßgeschneiderten Design von Multimaterial-Displays zur besseren Kundenbetreuung genutzt werden soll.

Der Abschluss der Übernahme hängt noch von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden ab und ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Anzeige