Die Konsolidierung der europäischen Digital Signage-Branche ist in vollem Gange: Nachdem Vertiseit das deutsche Unternehmen Muse Content und Zetadisplay den schwedischen Integrator Ubiq übernommen hat, erweitert Trison nun seine Präsenz in Großbritannien durch die Übernahme der Pioneer Group.

Mit diesem Schritt stärkt der europäische Digital Signage-Riese seine Kompetenzen in den Kernbereichen von Pioneer: Hospitality, QSR, Stadien, Corporate und Einzelhandel. Pioneer ist seit mehr als 14 Jahren im Geschäft und arbeitet mit Marken wie KFC, Joe & The Juice und verschiedenen Profisportvereinen zusammen. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen mehr als 60.000 Screens installiert, von 7-Zoll-Displays bis hin zu großformatigen LED-Wänden.

Alberto Caceres Tejedor, Global CEO von Trison, kommentiert: „Diese strategische Akquisition unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für globales Wachstum und die Bereitstellung von Kundenerlebnislösungen, die das Geschäft unserer Kunden tiefgreifend und messbar beeinflussen. Wir wollen nicht nur Lösungen von außergewöhnlicher Qualität bieten, sondern auch einen beispiellosen Kundenservice. Durch die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team der Pioneer Group sind wir in der Lage, noch mehr Wert für unsere Kunden zu schaffen und unseren Weg zu nachhaltigem Wachstum in Großbritannien und darüber hinaus zu beschleunigen.“

Vollständige Integration in Trison UK

Nach Angaben des Unternehmens wird Pioneer vollständig in Trison UK integriert. Mark Childerhouse, Vertriebs- und Marketingdirektor der Pioneer Group, wird die Rolle des Sales and Marketing Directors übernehmen.

Peter Critchley, CEO von Trison in Großbritannien, kommentiert: „Wir haben das Wachstum der Pioneer Group in den letzten Jahren genau beobachtet und sind wirklich beeindruckt von ihrer Lösungsorientierung und ihrer hohen Kundenbindungsrate. Als Unternehmen mit ehrgeizigen Zielen für eine weitere Expansion glauben wir, dass Pioneer perfekt zu uns passt.“

Chris Appleyard, gemeinsam mit Paul Childerhouse Eigentümer der Pioneer Group, erklärte, dass beide „aktiv daran mitwirken werden, das integrierte Geschäft voranzutreiben“, obwohl ihre genauen Rollen noch unklar sind. Die Übernahme wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen.