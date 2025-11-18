Mit der Übernahme ergänzt Vertiseit die Digital Signage Agenturkompetenz von Visual Art in Deutschland sowie erweitert das Angebot der globalen Gruppe um Instore Audio und GenAI. Eine konsequente Erweiterung des Angebots entlang der Digital Signage Wertschöpfungskette. Zukünftig verfügen die Skandinavier über die wohl größte auf Digital Signage spezialisierte Agentur in Deutschland.

Der Hamburger Digital Signage und Instore Audio Spezialist Muse Content – langjähriger Grassfish-Partner und bekannt durch Gründer und Tausendsassa Marco Burkhardtsmayer – wird nun Teil der Visual Art Gruppe. Visual Art wurde vor einem Jahr von Vertiseit übernommen. Nach der Übernahme von MDT ist Muse nun die bereits zweite Übernahme der Schweden im deutschen Markt.

GenAI-Plattform für die gesamte Gruppe

Die Übernahme soll die Vertiseit IXM-Plattform für In-Store Experience Management (IXM) um zusätzliche GenAI-Funktionen erweitern. Außerdem verstärkt die Transaktion das ebenfalls in Hamburg ansässige Visual Art Studio mit zusätzlicher Expertise in der AI-Entwicklung und mit In-Store Audio als neue strategische Komponente des Angebots.

Muse erzielte 2024 einen Umsatz von rund 3 Mio. EUR (davon 0,8 Mio ARR) mit einer EBITDA-Marge von rund 25 Prozent. Die Transaktion (Cash- and Debtfree) wurde zu einem Kaufpreis von rund 3,4 Mio. EUR abgeschlossen.

Muse entwickelt und betreibt unter der Marke StokedAI eine AI-Plattform für In-Store-Audio Messaging und In-Store-Musik. Die Plattform und die AI-generierte Musikbibliothek des Unternehmens sollen das bestehende digitale In-Store-Angebot von Vertiseit ergänzen und neue Umsatzpotenziale bei bestehenden Kunden eröffnen. Für Vertiseit ist In-Store-Audio eine logische Ergänzung des Unternehmensportfolios und stärkt die IXM-Plattform der Gruppe. Im Gegensatz zu den Wettbewerbern M-Cube und Zeta Display war die Vertiseit-Gruppe bisher nicht im Instore Audio Markt aktiv.

Muse-Gründer übernehmem Rollen bei Grassfish und VisualArt

Marco Burkhardtsmayer, einer der beiden Mitgründer und CEO von Muse, wechselt als CXO zu Grassfish und wird Teil der Geschäftsleitung von Vertiseit. Filip Mitov, der zweite Mitgründer von Muse, wird die neu gegründete In-Store-Audio-Sparte von Vertiseit bei Visual Art leiten.

Die Bewertung entspricht einem effektive Multiple von 4,5 des EBIDTA und 4,25x des ARR. ZU berücksichtigen ist das 35% des Kaufpreisen in Aktien bezahlt wurde. Damit zahlt Vertiseit ein ähnliches Multiple wie bei MDT (4,3) – dort allerdings ein All-Cash Deal.

