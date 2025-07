Vertiseit wächst weiter. Nun hat die schwedische Gruppe die Übernahme des deutschen Digital Signage-Software-Anbieters MDT Medientechnik bekanntgegeben. Dabei wird MDT in die Vertiseit-Tochter Grassfish integriert.

Durch die Übernahme will Vertiseit seine europäische Position im Instore-Bereich stärken. MDT betreut in der DACH-Region unter anderem Kunden wie die Deutsche Telekom und McDonald’s Deutschland. Der Software-Anbieter bringt rund 1,8 Millionen Euro an wiederkehrenden Umsätzen (ARR) mit und verfügt nach den Informationen von invidis über 30.000 Lizenzen am Markt. SaaS macht rund 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Laut Vertiseit betrug der Kaufpreis rund 87 Millionen Schwedische Kronen, das entspricht circa 7,8 Millionen Euro. Finanziert werden diese durch die die von Vertiseit selbst erwirtschafteten liquiden Mittel und die bestehenden Kreditlinien. Die Übernahme werde einen leicht positiven Effekt auf die Rentabilität der Gruppe im Jahr 2025 haben.

Weiterentwicklung von IXM Aqua

Laut Jürgen Räsch, Mitbegründer und Leiter der Entwicklungsabteilung von MDT, wurde MDT in den vergangenen Jahren von mehreren Investoren angesprochen. „Die führende Position von Vertiseit innerhalb der IXM-Branche sowie die langfristige Strategie und die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens haben Vertiseit zu unserem bevorzugten Käufer gemacht“, sagt Jürgen Räsch, Co-Founder und Leiter der Entwicklungsabteilung von MDT.

Alexander Pfeil, Co-Founder und Head of Sales bei MDT, ergänzt: „Vertiseits klare Strategie des partnerorientierten Wachstums und seine starke Position im Bereich Customer Experience eröffnen uns einzigartige Möglichkeiten, unser Angebot zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Partnern dadurch noch mehr Innovation, Reichweite und langfristigen Nutzen bieten können“, sagt Alexander Pfeil, Mitbegründer und Head of Sales bei MDT.

Neben den aktiven Lizenzen und Kunden soll das MDT-Team auch dabei helfen, die Instore-Experience-Plattform Grassfish IXM Aqua weiterzuentwickeln.

Übernahme bereits abgeschlossen

„Mit dem gemeinsamen Bekenntnis zu partnerschaftlichem Wachstum und Innovation ist MDT eine strategische Ergänzung, die unsere Position als europäischer Marktführer im In-Store Experience Management stärkt. Gemeinsam werden wir die digitale Transformation von In-Store-Erlebnissen in ganz Europa vorantreiben“, sagt Johan Lind, CEO von Vertiseit.

Die Übernahme wurde am 7. Juli 2025, abgeschlossen und wird ab dem dritten Quartal 2025 in der Finanzberichterstattung der Gruppe konsolidiert.

