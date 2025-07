Grassfish DACH übernimmt den deutschen Softwareanbieter MDT. Für die Grassfish-Mutter Vertiseit sind besonders die beiden Hauptkunden von MDT interessant – Deutsche Telekom Stores in Europa und McDonalds in Deutschland. Die 30.000 MDT-Lizenzen bringt Vertiseit auf eine gesamte installierte Basis von mehr als 300.000 aktive Lizenzen.

Insbesondere das Netz von McDonald’s Deutschland mit rund 12.000 Touchpoints ergänzt die bestehenden 6.000 europäischen McDonald’s-Screens von Visual Art. Die Migration der 30.000 MDT Touchpoints auf die neue Grassfish-Plattform Aqua wird voraussichtlich bis zu drei Jahre dauern. Das Unternehmen MDT soll innerhalb von drei Monaten integriert werden.

MDT stand schon länger zum Verkauf – die CMS-Plattform gilt in der Branche als technisch ausgereift und zuverlässig. Aber es fehlte zuletzt an aufregenden Neuerungen. So konnten in den letzten Jahren keine neuen Großkunden mehr gewonnen werden. Nun hat also Vertiseit zugeschlagen, das mit der Transaktion Visual Art im QSR-Geschäft stärken. Für die Schweden um CEO Johan Lind ein sinnvolles Geschäft.

Mit einem ARR-Multiple von 4,3x erzielt MDT einen guten Verkaufspreis und Vertiseit erhält Zugriff auf ein profitables Softwaregeschäft mit zwei Bluechip-Kunden.

