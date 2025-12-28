Das Madrider Restaurant Bálamo Restaurante präsentiert mit Gran Reserva ein neues immersives Wein-Tasting-Konzept, das Architektur, Storytelling und audiovisuelle Technologie verbindet. Ziel ist ein „sensorischer Rückzugsort“ für Weinliebhaber.

Im Zentrum steht die Digital Cuba, eine moderne Interpretation des traditionellen Weinfasses. Sie dient als physischer und narrativer Fokuspunkt. LED-Screens und digitale Displays sind direkt in die Architektur integriert. So werden Gäste visuell durch die Geschichte des Weins geführt. Im Gran-Reserva-Flur sorgen schräg angeordnete Displays für einen besonderen Effekt.

Das Erlebnis beginnt in einem verglasten Weinkeller und führt in den Cuba Room, wo digitale Visuals die Atmosphäre verstärken. Die Technologie ist dezent eingesetzt, um das Weinerlebnis zu ergänzen, nicht zu dominieren.

Gran Reserva umfasst 16 private Verkostungsräume für Weinproben, Pairings und exklusive Veranstaltungen. Die Räume bewahren eine durchgängige, immersive Ästhetik. Der Weinkeller beherbergt über 200 Weine und stellt den Wein in den Mittelpunkt, unterstützt durch visuelle Eindrücke, Klang und Atmosphäre.

Design, Technologie und Narrativ greifen nahtlos ineinander. Gran Reserva wird so als einzigartiges Ziel für gehobene Gastronomie in Madrid positioniert. Konzipiert wurde das Projekt von der Experience-Design-Agentur LED Dream Group. Die Display-Technologie stammt von LG Electronics, AV-Unterstützung lieferten Mediamarkt España Business und Channel4you.

Anzeige