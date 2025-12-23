Das Berliner Unternehmen Pro Video verkauft 80 Prozent seiner Anteile an die Indus Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach. Mit dem Schritt will der Medientechnikanbieter die Unternehmensnachfolge langfristig regeln und den Weg für die nächste Entwicklungsphase ebnen.

Pro Video betreut seit 1991 Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Bildung und realisiert nach eigenen Angaben Spezialprojekte, die über klassische Medientechnik hinausgehen. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende an den Standorten Berlin und Braunschweig.

Die Gründer betonen, dass der Verkauf kein klassischer Exit sei, sondern eine strategische Partnerschaft: „Uns war wichtig, einen Partner zu finden, der versteht, dass Pro Video ein Unternehmen mit starkem familiärem Charakter ist“, sagt Geschäftsführer Jörg Lütjen. Michael Bonewald ergänzt: „Indus bringt Stabilität und Weitblick – und lässt uns gleichzeitig so arbeiten, wie wir es seit Jahren tun.“

Die operative Leitung übernehmen künftig die langjährigen Mitarbeiter Bogdan Staufenbiel, Marc Tolke und Florian Meier. Die Gründer bleiben weiterhin im Unternehmen aktiv.

Mit Indus als Mehrheitsgesellschafter will Pro Video seine technologische Kompetenz und Software-Expertise ausbauen, bleibt aber unter der etablierten Marke aktiv. Indus Holding hält Beteiligungen an rund 44 inhabergeführten deutschen Unternehmen aus den Bereichen Engineering, Infrastructure und Materials Solutions. Begleitet wurde der Beteiligungsprozess durch IOM Advisory.

Anzeige