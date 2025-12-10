Delta Air Lines betreibt an ihrem Heimatstandort Atlanta das größte Drehkreuz aller US-Fluggesellschaften. Neben dem eigenen Flugbetrieb ist die zweitgrößte US-Airline auch für das Management des Terminals verantwortlich. invidis erhielt exklusive Einblicke in den Betrieb von Deltas geschäftskritischem Digital-Signage-Netzwerk.

Mega-Hub am verkehrsstärksten Flughafen der Welt

Der Flughafen Atlanta Hartsfield-Jackson ist nach Passagieraufkommen der verkehrsreichste Flughafen der Welt. 2024 fertigte er rund 108 Millionen Passagiere ab – mehr als jeder andere Flughafen weltweit. Mit mehr als 1.000 täglichen Flügen ist er Deltas wichtigstes Drehkreuz und Sitz der Konzernzentrale.

Der größte Flughafen der Welt ist mit Tausenden Digital-Signage-Displays ausgestattet – die meisten davon im Hintergrund, für Passagiere unsichtbar. Ryan Taylor und sein fünfköpfiges Team betreuen für Delta mehr als 3.500 Screens an 300 Standorten: von Flight Information Displays (FIDS) und LED-Screens auf dem Vorfeld bis zu Mitarbeiter-Displays in Pausenräumen und Verwaltungsbereichen. Diese Anwendungen haben eines gemeinsam: Sie sind geschäftskritisch.

Warum jede Sekunde zählt

Displays im Passagierbereich spielen an Flughäfen eine zentrale Rolle. Passagiere verlassen sich darauf, ihre Gates zu finden, während Vorfeldcrews und zahlreiche Serviceanbieter Countdown-Anzeigen bis zur Abflugzeit benötigen, um pünktliche Abläufe zu gewährleisten. Daten fließen aus unzähligen Backend-Systemen ein und werden zentral über Deltas Digital-Signage-Plattform verteilt. Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt Delta auf das CMS von Poppulo, um diese enorme Menge an Daten und Inhalten über mehr als 300 Standorte hinweg zu steuern.

Sicherheit ist ein weiterer entscheidender Faktor. Bei Unwetterwarnungen muss das Personal die Vorfeldbereiche sofort räumen. In Pausenräumen zeigen Screens Flugpläne, Crew-Zuteilungen und Unternehmensinformationen – alles in Echtzeit.

Stresstest: Wenn der Betrieb stillsteht

Die langen Reihen der FIDS-Displays in Deltas Terminals sind besonders kritisch. Delta setzt nahezu ausschließlich auf Philips-Displays für dynamische Gate- und Abfluginformationen, ergänzt durch Overlays zu Lounge-Auslastung, Wetterupdates und weiteren Daten.

Ein Ausfall der FIDS hätte massive Auswirkungen auf die Passenger Journey – beziehungsweise auf die gesamte Reisekette. Betriebliche Zuverlässigkeit hat oberste Priorität. Wenn Winterstürme oder andere Irregular Operations (IREG) den Luftverkehr zum Stillstand bringen, werden die FIDS zum zentralen Anlaufpunkt für Passagiere, Personal und sogar für Medien. Nichts veranschaulicht eine Breaking-News-Lage deutlicher als Dutzende Screens, auf denen Delayed und Cancelled aufblinken.

Digital Signage bei Delta zielt nicht auf spektakuläre Erlebnisse – es geht darum, den verkehrsreichsten Flughafen der Welt in Bewegung zu halten. Business Critical, ohne Kompromisse.

