AVI-SPL führt in Europa eine einheitliche Führungs- und Betriebsstruktur ein. Damit soll die Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden einfacher werden und die Bereitstellung von Workplace-Technologie schneller erfolgen. Alle europäischen Märkte werden unter einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung gebündelt. Die Leitung übernimmt Michael Kellaway als Managing Director Europe.

Michael Kellaway leitete zuvor das Geschäft in Großbritannien und Irland. Er führte die Region durch einen Turnaround mit Rekordwachstum sowie Verbesserungen in Betrieb und Kundenzufriedenheit. Seine Erfahrung und der kundenorientierte Ansatz fließen nun in die europäische Integrationsstrategie von AVI-SPL ein.

„Unsere Kunden treiben diesen Wande2l, sagt Kellaway. „Sie definieren neu, wie Teams zusammenarbeiten und wie Arbeit organisiert wird. Unser Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren und jede Interaktion mit AVI-SPL einheitlich, schnell und effizient zu gestalten.“

Standards über alle Länder hinweg

AVI-SPL sieht im integrierten Modell eine stärkere Unterstützung für multinationale Workplace-Programme. Standardisierte Projektausführung, zentrale Delivery und höhere Reaktionsfähigkeit sollen dabei helfen. Zudem verweist das Unternehmen auf mehr Kapazität für globale Kunden und weitere Investitionen in Mitarbeitende, Infrastruktur und Ressourcen für die Customer Experience.

Die europäischen Veränderungen folgen der internationalen Strategie von AVI-SPL unter Jeff Faber, Senior Vice President International. Michael Kellaway berichtet direkt an ihn, damit der regionale Ansatz mit dem globalen Delivery-Modell des Unternehmens abgestimmt ist.

Anzeige