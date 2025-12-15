Ab sofort ist das Digital-out-of-Home-Inventar von AWK Aussenwerbung über die SSP1 der One Tech Group programmatisch verfügbar. Das DooH-Netzwerk von AWK, einem der größten deutschen Außenwerber, umfasst eine Vielzahl an digitalen Werbeflächen in Deutschland und erreicht wöchentlich mehrere Millionen Kontakte. Das Portfolio reicht von großformatigen LED-Billboards über digitale Citylights bis hin zum digitalen Tower mit 115 Quadratmeter Premium-Flächen. Mehr als 150 Flächen sind nun programmatisch angeschlossen.

Laut eigener Aussage treibt AWK die Digitalisierung der Standorte konsequent voran und konnte sich zuletzt Verträge mit den Städten Wiesbaden und Cottbus sichern.

Mehr Effizienz bei Kampagnenplanung

Mit der Anbindung an die SSP1 wird das DooH-Inventar von AWK nun voll programmatisch buchbar. Alle Werbeflächen können als Preferred und Guaranteed Deals sowie als Private und Open Auction gebucht werden.

„Mit der programmatischen Anbindung unseres DooH-Netzwerks an die SSP1 der One Tech Group machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft der digitalen Außenwerbung“, sagt Jochen Gutzeit, Geschäftsführer bei AWK Aussenwerbung. „Für unsere Werbekund:innen bedeutet das mehr Flexibilität, höhere Relevanz und deutlich mehr Effizienz in der Kampagnenplanung und -umsetzung. Wir freuen uns, diese Entwicklung gemeinsam mit einem erfahrenen Technologiepartner voranzutreiben.“

Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group, ergänzt: „Wir freuen uns, mit der AWK einen der führenden Anbieter im Bereich Außenwerbung gewonnen zu haben. Die Integration des hochwertigen Inventars in die SSP1 erweitert das Angebot um weitere attraktive DooH-Flächen. Die Kombination aus Premium-Standorten und präzisen Targeting-Möglichkeiten schafft für Werbetreibende eine besonders wirkungsvolle Möglichkeit, ihre Zielgruppen im öffentlichen Raum zu erreichen.“

