München | Drohnenshows sind zu einem der faszinierendsten Trends in der Digital-Signage-Branche geworden. Der Anblick von Hunderten oder sogar Tausenden von Drohnen, die am Nachthimmel Muster und Animationen bilden, erinnert an Pixel auf einer riesigen Leinwand am Himmel – so auch bei der neuesten Show für Radio Gong und die Lufthansa.

Am Nikolaustag inszenierte der deutsche Drohnenshow-Spezialist Showmatrix aus Elz für Lufthansa und Radio Gong eine beeindruckende Performance über Münchens Dächern. Die Show verwandelte den Winterhimmel in eine Bühne für Storytelling und schuf leuchtende Erzählungen.

Mit mittlerweile mehr als 1.000 professionellen Drohnen, die bei Großveranstaltungen zum Standard gehören, bieten diese Luftshows eine unvergleichliche Reichweite und Wirkung – insbesondere in den dunkleren Monaten, in denen Outdoor-Visuals am besten zur Geltung kommen. Für Marken, die mehr Sichtbarkeit als mit herkömmlichen Digital-out-of-Home-Lösungen und geringere Kosten als mit Projektionsmapping erzielen möchten, werden Drohnenshows zur ersten Wahl.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Treiber für diesen Trend. Im Gegensatz zu Feuerwerken tragen Drohnen nicht zur Feinstaubbelastung bei, arbeiten nahezu geräuschlos und hinterlassen keine Abfälle auf dem Boden. Das macht sie zu einer attraktiven Option für umweltbewusste Marken und Veranstalter. Auch die Technologie hinter diesen Shows entwickelt sich rasant weiter.

ProAV-Rental-Unternehmen wie die Lang AG bieten nun schlüsselfertige Drohnenshow-Plattformen in LKWs an, komplett mit Drohnen, Steuerungssystemen und Akkus. Die neueste Generation von Showdrohnen kann autonom zur Basis zurückkehren und sich selbst aufladen, was die logistische Komplexität reduziert und häufigere Einsätze ermöglicht.

Das Herzstück ist der Tray, das als Lade-, Start- und Transporteinheit in einem dient. Manuelle Handhabung und Batteriewechsel entfallen vollständig, und die integrierte Ladelösung ermöglicht große Formationen mit einem kleinen Team. Die Drohnen starten direkt von den Trays, kehren automatisch zurück und sind innerhalb von Minuten wieder einsatzbereit.

