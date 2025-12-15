Auf Schatzsuche mit dem FAW: Der Verband für die deutsche Außenwerbung hat die neueste Ausgabe des OOH-Magazins herausgebracht – und es funkelt und glitzert auf dem Cover. Die Goldnuggets symbolisieren die „Goldgräberstimmung im OOH-Markt“. Folgerichtig ist das Fokusthema der aktuellen Ausgabe „Trends und Innovationen“.

Unter anderem wird die zunehmende Digitalisierung der Außenwerbung besprochen, sei es durch durch Tools, die Daten sammeln und für eine erhöhte Werbeeffizienz aufbereiten, oder um neue Screen-Präsentationsformen. Dabei geht es von der ikonischen Groß-LED bis zum kleinen Gastro-Aufsteller, auf dem digitale Werbung buchbar ist.

Ein weiterer Aspekt: Das für DooH natürliche Umgebungshabitat, die Stadt. Denn wie Städte in Zukunft gebaut und geplant werden, hat enormen Einfluss auf sämtliche DooH-Business-Modelle. Dem trägt das OOH-Magazin mit mehreren Artikel zum Thema Rechnung – unter anderem ein Interview mit Sabine Georgi, Geschäftsführerin des Urban Land Institute DACH, über die Transformation moderner Städte.

Hinzu kommen weitere zahlreiche lesenswerte Artikel, darunter ein Beitrag von „Mr Media“ Thomas Koch und eine Übersicht zu den 2025 errichteten „Mega-Screens“ in Deutschland und auf der ganzen Welt.

Das aktuelle OOH-Magazin „Trends und Innovationen“ mit vielen Fach-Informationen und zahlreichen Best Practices steht ab sofort online bereit.

