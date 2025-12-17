Lina Ricks von AWK Aussenwerbung wurde von der DIHK geehrt – als Bundesbeste im Ausbildungsberuf zur Kauffrau für Marketingkommunikation.

Die DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammer, hat am 8. Dezember 2025 im Estrel Congress Center in Berlin die 250 Spitzen-Auszubildenden aller IHK-Ausbildungen geehrt.

Dabei wurde Lina Ricks als beste deutsche Marketing-Auszubildende ausgezeichnet. Sie absolvierte ihre Ausbildung bei AWK Aussenwerbung in Koblenz.

Ausbildung bei AWK und Plakat-verkauft.de

Während ihrer Ausbildung war Lina Ricks hauptsächlich bei Plakat-verkauft.de aktiv. Der Onlineshop für Plakatwerbung gehört zu AWK Aussenwerbung – beide sind Teil der Freund-Unternehmensgruppe.

Dabei war sie in Marketingkampagnen, Content-Strategien und digitale Kommunikationsprozesse eingebunden. Nach ihrer Ausbildung bleibt Lina Ricks dem Media-Bereich treu: Sie studiert nun „Digital Media“ in Mainz.

Lina Ricks sagt: „Über mein Interesse an Medien und Kreativität bin ich zu meiner Ausbildung bei der AWK Aussenwerbung gekommen. Die Praxisnähe und das Vertrauen im Unternehmen haben mich während der gesamten Ausbildungszeit besonders motiviert.“

Die Ehrung zeigt, dass die Out-of-Home-Branche qualifizierte Nachwuchskräfte hervorbringt. Die vermittelten Kompetenzen – von Content-Strategien bis zur Kampagnenorganisation – sind branchenübergreifend gefragt.

AWK Aussenwerbung bildet nach eigenen Angaben derzeit 15 Personen in unterschiedlichen Berufsfeldern aus – von Marketingkommunikation bis hin zu IT. Bundesweit haben rund 250.000 Personen in diesem Jahr eine Lehre zu einem IHK-Ausbildungsberuf abgeschlossen.

