Das Warten in der Schlange an der Sicherheitskontrolle am Flughafen kann langweilig und/oder stressig sein. Der Orlando International Airport versucht, diese Erfahrung mit der Einführung von „Annie the Astronaut“ etwas angenehmer zu gestalten – einer fiktiven Figur, die nun auf der großen LED-Wall der Sicherheitszone erscheint.

In „Annie’s Airport Journey” am West Checkpoint des MCO folgen die Passagiere der animierten Figur durch eine Nachbildung der Terminals A und B, komplett mit Check-in-Schaltern, Konzessionsbereichen und sogar dem charakteristischen Teppich des MCO. Unterwegs werden auf Bildschirmen die Wartezeiten der TSA in Echtzeit, Hinweise zum Packen und QR-Codes mit Links zu Restaurants hinter der Sicherheitskontrolle angezeigt. Hier geht es zum Video, dass die Flughafen-Experience zeigt.

Acht Szenen für Annie

Die von Synects Studio in Orlando entwickelte Erfahrung umfasst acht maßgeschneiderte Szenen, mehr als 1.000 animierte Elemente und über 7.000 gerenderte Frames, die mit Maya, Cinema 4D und After Effects erstellt wurden. Live-API-Integrationen liefern Echtzeit-Updates, während die Readyseego-Geräte von Synect die Wiedergabe im gesamten Netzwerk des Flughafens gewährleisten.

Die neue Installation basiert auf dem Content-Management-System Passenger360 von Synect, das mehr als 2.100 Screens in den Terminals und Bahnhöfen des MCO steuert. Die Initiative zielt darauf ab, die wahrgenommene Wartezeit zu verkürzen, den Passagierfluss zu verbessern und die Annehmlichkeiten durch digitales Storytelling zu präsentieren.

Sicherheit und Experience verbinden

„Die Sicherheit ist einer der kritischsten und emotional aufgeladensten Aspekte der Passagierreise“, sagte Yahav Ran, CEO von Synect. „Unser Ziel bei diesem Projekt war es, die Vision von MCO zu unterstützen, ein gehobenes, gästeorientiertes Erlebnis zu bieten, indem wir den Checkpoint verbessern, Stress reduzieren und das Verhalten der Passagiere mit hilfreichen, zeitnahen und ansprechenden Inhalten positiv beeinflussen.“

„Annie’s Journey“ wurde im Juni dieses Jahres gestartet.