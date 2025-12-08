Purelink, Hersteller von AV-Lösungen aus Rheine, gibt seine neue Distributionspartnerschaft mit dem litauischen Technologieanbieter Modulit Solutions bekannt. Durch ein Dual-Warehousing-Konzept mit dem zentralen Logistikzentrum in Rheine und dem regionalen Warenlager in Kaunas sollen Lieferzeiten verkürzt, technischer Support verbessert und der Marktzugang verbreitert werden.

Zunächst will man die technische Expertise zur Kundenunterstützung sicherstellen. Dafür sollen neben Pre- und After-Sales-Services auch durch Live- und sowie Online-Webinare, technische Schulungen und Zertifizierungsprogramme für die neuen Partner angeboten werden.

Produktverfügbarkeit erhöhen

„Wir bieten traditionell eine große Auswahl an Einstiegs- und Premiumprodukten, aber wir haben zuvor einige Chancen im Mid-Market verpasst, wo Projekte mit zuverlässiger, bestätigter Qualität zu einem angemessenen Preis erwartet werden. Dank der Einführung der Marke Purelink ist unser Portfolio nun noch umfassender“, erklärt Adam Kaczmarek, Produktmanager bei Modulit Solutions. Von der neuen Partnerschaft erhofft sich Purelink mehr Präsenz und Produktverfügbarkeit in Osteuropa.

