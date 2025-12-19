Das Update zur Markt-Media-Studie vom IDOOH ist da. DooH-Werbeträger erreichen demzufolge innerhalb einer Woche 76 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren.

Vor wenigen Wochen wurde die IDOOH Public & Private Screens 3.0“-Studie – kurz: P&PS 3.0 – veröffentlicht. Nun erscheint ein Update zur Studie.

Neben aktualisierten Stammdaten mit neu erfassten Screens und erweiterten Zielgruppeninformationen flossen dabei auch neue Netze, wie beispielweise in Möbelhäusern, in das Studien-Update ein. Zudem wurden die Preise für das Jahr 2026 in die Daten integriert.

Damit steigt die ausgewiesene Gesamtreichweite: Die in der Studie berücksichtigten Digital-out-of-Home-Screens erreichen laut IDOOH innerhalb einer Woche rund 76 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren.

Targeting nach Tageszeiten

Mit der weitreichenden Datenmenge lässt sich das Targeting optimieren: Durch differenzierte Zielgruppenanalyse mittels der Analysen aus mobiler Internetnutzung, Produktinformationsinteressen, Kontakten und Aufenthaltsdauern können somit Inhalte nach Tagen, Tageszeiten und Frequenzen gesteuert werden. Über das Planungstool Medimach können Werbetreibende und Agenturen dabei ihre Inhalte detailliert planen.

„Mit dem Update der Public & Private Screens 3.0 schaffen wir noch mehr Transparenz und Planungssicherheit für den DooH-Markt. Die gestiegenen Reichweiten und die neuen Planungsfunktionen zeigen klar, wie leistungsfähig DooH heute ist“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH.

