Gerald Wintersinger wird zum 1. Januar 2026 Global Head of Service bei MVC Videria. Das Unternehmen ist als Spezialist für AV-, Digital Signage-, UCC- und Workplace-Technologien tätig.

In seiner neuen Position bei MVC Videra übernimmt Gerald Wintersinger dabei die Gestaltung des End-to-End-Services. Außerdem soll er die weltweite Serviceorganisation operativ weiterentwickeln.

Zuletzt bei Macom

Der 44-Jährige wechselt vom AV- und IT-Technologiedienstleister Macom. Gerald Wintersinger arbeitete dort zuletzt in der Position als Head of Service Solutions. In dieser Funktion trug er die Verantwortung für die Serviceberatung internationaler Konzernkunden. Er begleitete zudem über mehrere Jahre globale Rollouts in B2B-Servicebetrieben.

„Mit Gerald Wintersinger gewinnen wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit im Bereich Service-Strategie und -Transformation“, sagt Sven Damberger, geschäftsführender Gesellschafter bei MVC Videra. „Mit seiner weitreichenden Expertise, seinem tiefen Verständnis für Automatisierung und KI und seiner klaren KPI- und Kundenorientierung wird er unseren globalen Service signifikant weiterentwickeln, insbesondere in Hinblick auf Nutzererlebnis, Qualität und Effizienz.“

