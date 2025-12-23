Das Zürcher Künstlerkollektiv Projektil zeigt ab dem 11. Januar 2026 die Lichtshow Infinity in der Markuskirche in München. Zum dritten Mal nutzt Projektil damit das hohe weiße Kirchenschiff als Projektionsfläche. Die Show läuft bis zum 12. April 2026 mit mehreren Vorstellungen täglich.

Infinity arbeitet mit einer 360-Grad-Projektion und bezieht den gesamten Kirchenraum ein, indem Wände und Gewölbe der Kirche bespielt werden. Die Bildinhalte verbinden Sternenbilder der NASA mit ägyptischen Bildsymbolen, die sich mit Themen wie Leben, Tod und Wiedergeburt befassen, während Licht, Klang und Bewegung ineinandergreifen.

Die musikalische Begleitung kombiniert Werke von Johann Sebastian Bach mit Eigenkompositionen und zeitgenössischen Beats. Erstmals zeigt Projektil die Kirchenshow in einer Musikfassung mit gesprochenem Text, bei der eine Sprecherstimme Auszüge aus Büchern des britisch-amerikanischen Autors Alan Watts vorträgt. Die Texte sind dabei fest in die audiovisuelle Abfolge eingebunden.

An ausgewählten Abenden ergänzen Live-Beiträge die Lichtshow. Der Posaunenchor St. Markus begleitet Infinity am 26. und 27. März 2026, während der Markuschor am 21. und 22. März 2026 auftritt. Zudem begleitet der Markus-Organist Michael Roth einzelne Termine mit Improvisationen. Die Premiere findet am 11. Januar 2026 statt, Tickets sind bereits erhältlich.

