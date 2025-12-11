Zum 1. Dezember 2025 hat Dario Casari die Präsidentschaft von Samsung Schweiz und Samsung Österreich übernommen. Er folgt auf Trevor Lee, der die beiden Niederlassungen seit 2023 leitete.

Seit 2007 arbeitet Dario Casari im Unternehmen. Ab 2019 leitete er den Schweizer Markt als Country Manager und verantwortete als Senior Vice President das Mobile Business in Österreich und der Schweiz. In der neuen Funktion führt er die Geschäfte beider Landesgesellschaften und bleibt gleichzeitig für das Mobile Business verantwortlich.

„Ich freue mich, in dieser neuen Rolle unsere Strategie für die Schweiz und Österreich gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen, Partnerinnen und Kundinnen weiterzuentwickeln sowie die Stärken von Samsung mit Technologien wie Mobilgeräten, Smart-Home-Lösungen und AI noch näher zu den Menschen zu bringen“, sagt Dario Casari.

