David Sauer wird Chief Operating Officer bei SignageOS. Damit übernimmt der bisherige VP Sales & Expert Services die operative Leitung des Unternehmens.

Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in Digital Signage und Enterprise Services. Als Mitgründer und CEO führte David Sauer mehr als drei Jahre das CMS-Unternehmen Signagelab. Vor der Übernahme durch SignageOS bediente Signagelab Kunden aus Retail, QSR, Banken und DooH.

Bei POS Media Group arbeitete er fünf Jahre und stieg vom Senior Account Manager über den Sales Director zum Managing Director auf. Dabei setzte er kundenspezifische digitale Lösungen für große Retail- und Entertainment-Marken um.

Bevor er in die Tech-Branche wechselte, war David Sauer General Manager eines Fine-Dining-Venues in Prag.

„Wir haben ein beeindruckendes Produkt und ein wirklich talentiertes Team. Es ist großartig zu sehen, wie viel Vertrauen und Sichtbarkeit die Marke SignageOS in den vergangenen Jahren gewonnen hat, und ich freue mich auf alles Neue, das wir in die Digital-Signage-Branche bringen“, sagt David Sauer.

Stan Richter, CEO von SignageOS, ergänzt: „Er war lange vor dieser Position ein echter Partner für unsere Führung und ein Mentor für unser Team. Ich bin stolz und dankbar, dass er seine Rolle bei Signage OS ausweitet und uns hilft, weiter ein Weltklasse-Team aufzubauen.“

