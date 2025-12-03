Die Auswahl einer Digital Signage-CMS-Software ist häufig eine Herausforderung: Zahlreiche Anbieter erfüllen die grundsätzlichen Anforderungen. Viele versprechen innovative Features oder glänzen mit Schlagworten wie „AI“. Doch zählt vor allem eines: Vertrauen.
Um sicherzustellen, dass die gewählte Software diesen Anspruch gerecht wird, lohnt sich ein Blick auf das TRUST-Prinzip im neuen Whitepaper von invidis.
Das TRUST-Prinzip definiert fünf zentrale Kriterien, die einen verlässlichen Digital Signage-Partner ausmachen:
- Technologie: Ein moderner Tech Stack ist mehr als eine Sammlung von Features – er ist die Grundlage für ein flexibles und zukunftssicheres System.
- Resilienz: Die Software sollte nicht nur beim Start überzeugen, sondern sich kontinuierlich an neue Standards und Anforderungen anpassen.
- Umgang mit Regulierungen: Zertifizierungen und Compliance sorgen dafür, dass rechtliche Vorgaben jederzeit eingehalten werden.
- Sicherheit: Ein robustes Sicherheitskonzept schützt vor Cyberangriffen und verhindert potenziell millionenschwere Schäden.
- Treues Partnernetzwerk: Kompatibilität mit unterschiedlichster Hardware, Software und Betriebssystemen stellt die langfristige Einsatzfähigkeit sicher.
Das Whitepaper „Das TRUST-Prinzip – wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“ bietet ausführliche Hintergrundinformationen, praxisnahe Beispiele und eine klare Orientierungshilfe bei der Partnerwahl.
