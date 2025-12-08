Bei von Crossvertise befragten KMUs ist Außenwerbung nach Online zweitgrößter Kanal. 77 Prozent der Unternehmen mit konstantem Außenwerbebudget investieren in DooH.

Wie planen KMUs ihre Werbebudgets? Dem geht Crossvertise in seiner Umfrage “Marketing Trends 2026” nach. Außenwerbung belegt einen der oberen Plätze: Von 104 KMU planen 49 Prozent 2026 Außenwerbung. Von diesen erhöhen 22 Prozent das Budget und 48 Prozent halten es konstant. 77 Prozent der Unternehmen mit konstantem Budget investieren in DooH.

89 Prozent der befragten Unternehmen planen 2026 grundsätzlich Werbung. 40 Prozent halten ihre Budgets stabil, 37 Prozent erhöhen sie. Aus dem Vorjahresbericht geht hervor: Onlinewerbung sinkt von 94 Prozent auf 87 Prozent, während Außenwerbung von 48 Prozent auf 49 Prozent steigt – damit nur ein leichter Anstieg.

16 Prozent investieren in TV-Werbung; 27 Prozent erhöhen das TV-Budget, 53 Prozent halten es konstant und 43 Prozent verschieben Budget zu Connected TV. Damit verlagert ein großer Anteil der Unternehmen innerhalb der TV-Werbung Budget vom klassischen Fernsehen zu Connected TV. Die Angaben beziehen sich auf 43 Prozent der Unternehmen, die 2026 in TV-Werbung investieren und Budget innerhalb der Gattung verschieben. Die TV-Werbung verteilt sich damit stärker auf digitale Ausspielwege innerhalb des Segments. Print erreicht 49 Prozent, Radio 18 Prozent und Kino 10 Prozent.

