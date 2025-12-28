Uniguest hat eine neue Unternehmenszentrale in Nashville, Tennessee, eröffnet. Der Umzug folgt nach Angaben des Unternehmens auf das Wachstum der letzten fünf Jahre, in denen Uniguest seine Position in den Bereichen Digital Signage, IPTV und digitale Engagement-Software in einer Reihe von vertikalen Märkten ausbauen konnte.

Nach mehr als einem Jahrzehnt am bisherigen Standort soll die neue Zentrale die Zusammenarbeit, Innovation und Kundenbindung fördern. Die Einrichtung verfügt über ein Testlabor, Räume für Partnerzertifizierungen und Schulungen, flexible Arbeitsbereiche sowie ein Erlebniszentrum für Kunden, in dem das Technologieportfolio von Uniguest präsentiert wird.

„Dies ist ein stolzer Moment für unser Unternehmen“, sagte Mike Rethage, Chief Operating Officer bei Uniguest. „Wir haben in den letzten fünf Jahren einen langen Weg zurückgelegt, und dieser Umzug stellt sicher, dass wir für die nächste Phase unseres Wachstums bereit sind. Vom Erlebniszentrum und Testlabor bis hin zu den Gemeinschaftsräumen für unsere Teams wurde dieser Hauptsitz gebaut, um uns dabei zu helfen, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

Die Einrichtung wurde am 16. Dezember 2025 mit einer feierlichen Zeremonie, an der Mitarbeiter von Uniguest teilnahmen, offiziell eröffnet. Der Hauptsitz steht nun für Vorführungen für Kunden und Partner zur Verfügung.

Anzeige