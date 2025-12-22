Zur Weihnachtszeit 2025 kamen an mehreren Standorten in Europa und den USA großformatige DooH-Installationen zum Einsatz. Bespielt wurden Fassaden, digitale Großflächen und vernetzte Sonderformate in Innen- und Außenbereichen.

PIE-MAX am BFI IMAX

In London bespielte Waitrose das Gebäude des BFI IMAX. Die Fassade mit einer Fläche von 1.734 Quadratmeter wurde für zwei Wochen in „PIE-MAX“ umbenannt. Gezeigt wurde ein großformatiges Motiv eines handgefertigten Turkey Pie mit Textbotschaften aus dem Weihnachtsfilm The Perfect Gift. Ergänzend liefen großformatige DooH-Motive in Southampton, Nottingham und Birmingham.

Die Umsetzung erfolgte mit Medienplanung durch MG OMD und Talon sowie Kreation durch Wonderhood Studios, wie Ocean Outdoor berichtet. Zusätzlich entwickelte das Team CGI-Erweiterungen für Social-Media-Ausspielungen, die das Fassadenmotiv digital ergänzten.

Burberry-Fassade bei Bloomingdale’s in New York

In New York realisierten Burberry und Bloomingdale’s eine Fassadeninstallation am Flagship-Store in der 59th Street. Die beleuchtete Gebäudehülle zeigte ein grafisches Muster auf Basis des Burberry-Checks. Bestandteil der Umsetzung waren zudem Schaufensterinstallationen und eine großformatige, beleuchtete Schalstruktur. Die Installation ist bis zum 5. Januar 2026 zu sehen.

Forced Perspective in den Niederlanden

Eine weitere Weihnachtskampagne setzte Nespresso in den Niederlanden um. Grundlage war ein einzelnes Produktmotiv der Winter Limited Edition. Das Creative Studio von First Impression entwickelte Forced-Perspective-Inhalte für zwölf unterschiedliche Screenformate. Die Kampagne skalierte über acht Städte und rund 90 Standorte hinweg und umfasste mehr als 250 dynamische Assets, ausgespielt über Programmatic Advertising.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Animierte Rolltreppen-Screens im London Underground

Im London Underground nutzte Reiseveranstalter Tui vernetzte Rolltreppen-Screens. An den Stationen Kings Cross, Oxford Circus und Waterloo liefen zehn Sekunden lange Animationen mit 3D-Effekt auf den sogenannten digitalen Ribbons. Die Motive zeigten animierte Figuren aus dem TV-Spot, die sich sequenziell über mehrere Screens bewegten und entlang eines visualisierten Gepäckbands inszeniert wurden. Produktion und Animation übernahm POD LDN in Zusammenarbeit mit Global. Die Kampagne lief vom 5. bis 18. Dezember 2025.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Anzeige