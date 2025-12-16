Olivier Korte übernimmt die Position des President für die Marke Essence Mediacom innerhalb der WPP Media-Gruppe. Er folgt damit auf Janett Zschunke an der Spitze von Essence Mediacom, die in diesem Zug Chief Client Officer wird und in die DACH-Holding aufsteigt.

Beide Positionen sind Teil des WPP Media Executive Committee und berichten an Claus Bröckers, CEO DACH der WPP Media.

Zuletzt bei Adlook

Seinen beruflichen Werdegang begann Olivier Korte bei Mediacom. Es führte ihn in seiner weiteren Laufbahn über Positionen bei Zenithmedia sowie Fuel (Vivaki). Von 2020 bis 2024 war er CEO von Publicis Media in Deutschland und Österreich. Zuletzt war er Vice President Growth DACH bei Adlook.

„Ich freue mich sehr, dass Olivier seine jahrzehntelange Branchenerfahrung als CEO und Führungskraft nun unter dem Dach der WPP Media einbringt. Indem wir die Position des President von Essence Mediacom so hochrangig besetzen, machen wir im Zuge unserer strategischen Weiterentwicklung erneut deutlich, welchen hohen Stellenwert wir unseren Marken als face to the client weiterhin beimessen“, sagt Claus Bröckers, CEO DACH der WPP Media.

Janett Zschunke soll in ihrer neuen Position als CCO die Zusammenarbeit mit den Markenverantwortlichen und Expertenunits verstärken. Dabei wird sie sowohl mit Neukunden als auch mit den bestehenden Partnern zusammenarbeiten. Ihr Bereich umfasst zudem die strategische Ausrichtung, Marketing und Kommunikation sowie Responsible-Media-Lösungen.

„Mit der Rolle des Chief Client Officer stärken wir zudem weiter den Ansatz, allen unseren Kunden die geballte Energie und Kompetenz der gesamten Gruppe zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich sehr, dass wir dafür mit Janett eine erfahrene, inspirierende Führungspersönlichkeit aus dem eigenen Haus gewinnen konnten“, ergänzt Claus Bröckers.

Beide nehmen in ihren neuen Positionen die Arbeit zum 1. Januar 2026 auf.

