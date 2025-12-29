Der globale Player Samsung Electronics hat kurz vor Jahresende eine weitere Akquisition durchgeführt: Durch die jüngste Übernahme wird das Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS) von ZF Friedrichshafen in die Harman-Sparte von Samsung integriert. Dieser Schritt stärkt die Kompetenzen von Samsung im Bereich Automobilelektronik, einem der wichtigsten Wachstumsbereiche des Unternehmens. Durch die Integration der ADAS-Technologien von ZF positioniert sich Samsung stärker in der Lieferkette für autonome und vernetzte Fahrzeuge – einem Markt, der voraussichtlich stark wachsen wird, da Automobilhersteller ihre Strategien für softwaredefinierte Fahrzeuge vorantreiben.

Dieser Schritt folgt auf frühere Investitionen in benachbarte Branchen wie HLK-Lösungen für Rechenzentren und digitale Gesundheitsversorgung und zeigt, wie Samsung das Harman-Portfolio auf infrastrukturorientierte Technologiebereiche ausweitet.

Zwei-Milliarden-Euro-Deals in einem Jahr

Die ZF-Transaktion erfolgt nur wenige Monate nach dem Kauf der deutschen Fläkt-Gruppe durch Samsung für weitere 1,5 Milliarden Euro. Der HVAC-Spezialist verfügt über starke Kompetenzen im Bereich Klimatisierungssysteme, unter anderem für Rechenzentren – ein Bereich, der aufgrund von GenAI, Cloud-Expansion und Edge-Computing eine explosive Nachfrage verzeichnet.

Zusammen unterstreichen diese beiden Transaktionen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro eine entscheidende Verlagerung der Investitionsprioritäten von Samsung: hin zu Industrie-, Automobil- und Infrastrukturtechnologien mit langfristigen, stabilen Wachstumsaussichten.

Vier Übernahmen 2025

Neben den beiden Schlagzeilen machenden Transaktionen hat Samsung in diesem Jahr zwei weitere strategische Käufe getätigt: Sound United (Denon, Bowers & Wilkins, Marantz, Polk und andere Audiomarken) und das Medizintechnikunternehmen Xealth.

Diese Reihe von Transaktionen markiert eines der geschäftigsten Akquisitionsjahre von Samsung in der jüngsten Zeit. Gleichzeitig hat die Unterhaltungselektroniksparte ihre Planungsabteilungen für neue Geschäftsfelder konsolidiert, um die strategische Entscheidungsfindung zu optimieren – ein weiteres Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen auf eine umfassendere Umgestaltung seines Portfolios vorbereitet.

Digital Signage und ProAV ausgenommen

Trotz seiner Führungsposition im Bereich Digital Signage zeigt Samsung derzeit kein Interesse an Übernahmen innerhalb der bestehenden ProAV- oder Signage-Ökosysteme. Die meisten potenziellen Hardware- oder Komponentenlieferanten gelten als zu klein, um den Transaktionsaufwand zu rechtfertigen. Noch wichtiger ist, dass die Übernahme von Partnern wie Integratoren oder CMS-Entwicklern die Gefahr birgt, die Channel-orientierte Branchenstruktur zu destabilisieren.

Generell bevorzugt Samsung weiterhin ein partnerorientiertes Modell im Bereich Digital Signage und vermeidet Schritte, die Integratoren verprellen oder langjährige Allianzen entlang der globalen DS- und ProAV-Wertschöpfungskette stören könnten.

Diese Strategie schließt nicht aus, dass Samsung oder Wettbewerber neue abonnementbasierte Geschäftsmodelle in einer gemischten Direkt-/Vertriebsstrategie erkunden, um die dramatisch sinkenden Hardware-Margen auszugleichen und End-to-End-Lebenszyklus-Services voranzutreiben.

Strategische Neuausrichtung

Die M&A-Aktivitäten von Samsung im Jahr 2025 verdeutlichen eine klare strategische Ausrichtung: Diversifizierung der Einnahmequellen und Verringerung der Abhängigkeit von zyklischen und zunehmend von chinesischen Anbietern dominierten Märkten für Unterhaltungselektronik. Durch die Expansion in die Bereiche Automobilsysteme, missionskritische HLK-Technologien und Gesundheitstechnologien positioniert sich Samsung für Wachstum in Sektoren mit höheren Eintrittsbarrieren und einer stabileren langfristigen Nachfrage.

Derzeit bleibt das Digital-Signage-Geschäft des Unternehmens stabil und vertriebsorientiert, während die milliardenschweren Übernahmen auf eine breitere, stärker industriell geprägte Zukunft für Samsung Electronics hindeuten.

Anzeige