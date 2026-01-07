Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Dimitri Herber Weischer Cinema als Geschäftsführung Marketing. Er soll dazu beitragen, das Medium Kino am Markt noch sichtbarer zu machen. In seiner Position verantwortet er künftig das strategische Marketing sowie die Produktentwicklung im Kinogeschäft.

Mit der Personalie will Weischer die Stellung von Kino im Bewegtbildmarkt stärken und damit sein Kinogeschäft strategisch weiterentwickeln. „Wir wollen die Entwicklung dieses Mediums aktiv mitgestalten und seine Rolle als wirksamster Ort für Markenführung im Bewegtbild-Mix weiter ausbauen“, sagt Stefan Kuhlow, CEO von Weischer Cinema. „Dimitri kennt das Mediageschäft aus Agentursicht, aber auch aus der Perspektive der werbetreibenden Unternehmen bestens. Damit kann er die Stärken des Mediums Kino professionell einschätzen und am Markt vertreten.“

Dimitri Herber kommt von der Warsteiner Brauerei Haus Cramer, wo er seit Januar 2023 als Head of Media & Digital Marketing tätig war. Zuvor war er in der Bahlsen Group für die globale Media- und Digitalstrategie verantwortlich, arbeitete bei Ikea als Country Media Specialist und startete seine Karriere bei der Mediaagentur Mindshare. Bis Ende 2025 war er zudem Vorstandsmitglied der OWM, der Organisation Werbungtreibende im Markenverband.

„Kino steht für Wirkung, Emotionalität und gesellschaftliche Relevanz und ist damit als Medium so aktuell wie nie“, kommentiert sagt Dimitri Herber. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Positionierung von Weischer Cinema zu schärfen und die Rolle von Kino im Bewegtbild-Mix der Zukunft fest zu verankern.“