Samsung Display liefert erstmals Automotive-taugliche OLED-Displays für den SUV Zeekr 9X. Zum Einsatz kommen Front- und Rear-Seat-Displays mit mechanischer Verstellung.

Samsung Display hat mit der Lieferung von Automotive-tauglichen OLED-Panels an Zeekr für das Luxus-Flaggschiff 9X begonnen. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz im Premium-Segment für In-Vehicle-Displays weiter aus und führt nach eigenen Angaben ein neues Konzept für Rear-Seat-Entertainment ein.

Das Paket umfasst zwei 16-Zoll-OLED-Displays im Frontbereich – ein zentrales Informationsdisplay sowie ein Beifahrer-Informationsdisplay – sowie einen 17-Zoll-Rear-Seat-Entertainment-Screen, der sich sowohl durch seine Größe als auch durch sein mechanisches Design abhebt. Die Frontdisplays nutzen den hohen Kontrast und die großen Blickwinkel der OLED-Technologie, um ein nahtloses, hochauflösendes digitales Cockpit für Fahrer und Beifahrer zu ermöglichen.

Das Rear-Display ist an der Decke montiert und über ein flügelartiges Schienensystem geführt, das gemeinsam von Samsung und Zeekr entwickelt wurde. Dadurch kann das 17-Zoll-OLED um bis zu 88 Zentimeter entlang des Innenraums verschoben werden, um die Sichtwinkel für Passagiere der zweiten und dritten Sitzreihe zu verbessern.

Im Gegensatz zu fest installierten Decken- oder Sitzrückenmonitoren lässt sich der verstellbare Screen so positionieren, dass er mehrere Sitzreihen im sechssitzigen Innenraum des 9X bedient. Diese Konfiguration soll das SUV laut Samsung Display in einen „High-End-Kinoraum“ verwandeln und zielt klar darauf ab, Fondpassagiere – insbesondere Kinder – auf längeren Fahrten zu unterhalten.

Choi Yong-seok, Executive Vice President für Automotive Sales bei Samsung Display, sagt: „Wir werden weiterhin leistungsstarke Produkte mit differenziertem Mehrwert einführen, um Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern zu stärken und das Wachstum des Fahrzeug-OLED-Marktes anzuführen.“

Das System unterstreicht die wachsende Rolle von OLED in Fahrzeuginnenräumen, wo dünne Bauformen und flexible Integration größere und immersivere Displays jenseits des Armaturenbretts ermöglichen. Insbesondere der verschiebbare Rear-Seat-Screen weist auf eine neue Klasse von Premium-Hardware für In-Car-Entertainment hin, da Hersteller von Luxus-Elektrofahrzeugen zunehmend über digitale Cabin-Erlebnisse differenzieren – ebenso wie über Performance und Reichweite.

