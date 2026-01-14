Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat Laura Petermann die Position der Head of Sales bei der Bütema AG übernommen. Sie verantwortet den Vertrieb des Unternehmens am Standort Bietigheim-Bissingen.

Laura Petermann ist seit Mitte 2023 bei der Bütema tätig. Sie begann ihre Tätigkeit als Key Account Managerin und betreute Bestands- und Neukunden. In dieser Funktion war Laura Petermann für die Kundenbetreuung sowie für operative Vertriebsaufgaben zuständig. Mit der Ernennung zur Head of Sales besetzt die Bütema die Position intern.

„Laura Petermann kennt unsere Kunden, unser Leistungsportfolio und unsere Vertriebsprozesse sehr genau. Sie bringt strategisches Denken, operative Stärke und Führungskompetenz zusammen. Das sind die idealen Voraussetzungen, um den Vertrieb der Bütema AG in der nächsten Wachstumsphase weiterzuentwickeln“, sagt Lutz Hollmann-Raabe, CEO der Bütema AG.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Laura Petermann die operative Steuerung des Vertriebs sowie die Führung des siebenköpfigen Sales-Teams.