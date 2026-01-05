Mit dem LG Gallery TV führte der Displayhersteller aus Südkorea zum Jahresanfang bereits einen neuen Lifestyle-TV ein. Jetzt kündigt man für die CES 2026 die Rückkehr einer Design-Ikone an. Der LG OLED Evo W6 setzt die LG Wallpaper Reihe fort, die 2017 begann.

Dabei verbindet man OLED mit der True-Wireless-Technologie, wodurch der Stromanschluss wegfällt. Alle relevanten Anschlüsse lassen sich über die Zero Connect Box verbinden, die bis zu 10 Meter vom Fernseher entfernt sein.

Durch die Miniaturisierung des Innenlebens ist der W6 neun Millimeter dünn. Damit hat er zwar etwas mehr Volumen als die superdünne Version von 2017, bringt aber auch einiges mehr an Leistung mit.

4K, 165 Hertz und 0,1 ms Pixelreaktion

Das Display arbeitet mit der Hyper Radiant Technology für optimierte Schwarzwerte, Farben und Helligkeit. Es bietet 4K-Auflösung, eine Bildwiederholrate von 165 Hertz und eine Pixel-Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden. Zusätzlich erhielt die Oberfläche das Reflection Free Premium Zertifikat von Intertek.

Bereitgestellt wird dies durch den Alpha 11 AI Prozessor und einer NPU, die fünfmal leistungsfähiger ist als das Vorgängermodell. Dadurch kann die Dual-AI-Engine zum Einsatz kommen, die Bilddetails erhält und gleichzeitig Bildrauschen reduziert.

Integrierte AI-Features

Darüber hinaus bietet der W6 einen personalisierten Homescreen, der dank Voice ID automatisch erkennt, wer spricht. Dadurch passt sich der Startbildschirm mit persönlichen Widgets und Apps an. Zusätzlich integriert LG mehrere AI-Dienste wie Google Gemini und Microsoft Copilot. Mit dem Feature „In This Scene“ können Nutzer direkt Fragen zu laufenden Inhalten stellen, Hintergrundinformationen abrufen und passende Empfehlungen erhalten.

Über die Plattform Gallery+ lassen sich zudem Kunstwerke, Filmszenen und Hintergrundmusik per Abo streamen und auf dem TV abspielen. Für Sicherheit sorgt LG Shield mit verschlüsselter Datenverarbeitung.

„Der Wallpaper TV vereint unsere True-Wireless-Führung, innovative Formfaktoren und 13 Jahre OLED-Kompetenz“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident der LG Entertainment Media Solution Company.