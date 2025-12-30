LG kündigt für die CES 2026 einen neuen Lifestyle-TV an: Der LG Gallery TV soll Galerie-Atmosphäre ins eigene Zuhause bringen – dabei setzt man erstmals auf MiniLED statt OLED.

LG hat den neuen LG Gallery TV angekündigt. Das Gerät wird in 55- und 65-Zoll erhältlich sein und bei der CES 2026 in Las Vegas vorgestellt. Der Gallery TV ist Fernseher und digitale Leinwand in einem – und ähnelt damit stark Samsungs The-Frame-Serie, die bereits 2017 auf den Markt kam.

Die Kategorie sogenannter Lifestyle-TVs, die im Standby personalisierte Inhalte anzeigen, hat sich in den vergangenen Jahren fest etabliert. Ein sonst leerer Screen in einem schwarzen Kasten wird damit zum Bilderrahmen für statische und animierte Kunstwerke. Die Inhalte bekommt man wie Filme und Serien per Abo auf das private Endgerät.

Anpassung an wechselndes Licht

Nun stellt auch LG ein solches Produkt vor: Um digitale Kunstwerke anzuzeigen, nutzt der Gallery TV ein spezielles Display, das Blendungen und Reflexionen reduziert. Zudem passt er Farbe und Helligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse an. Ein magnetischer Rahmen ist im Lieferumfang enthalten.

Über die LG-eigene Serviceplattform Gallery+ können Nutzer auf mehr als 4.500 monatlich aktualisierte Inhalte zugreifen. Darunter sind klassische Kunstgemälde, Filmszenen, Gaming Visuals und Animationen. Für musikalische Unterhaltung lässt sich entweder Hintergrundmusik über die Plattform oder die eigenen Playlists per Bluetooth abspielen.

MiniLED statt OLED

LG hat in der Vergangenheit seine OLED-TVs als ideale Leinwände für digitale Kunst beworben und sie auf Kunstmessen wie der Art Basel oder der Biennale platziert. Beim Gallery TV setzt LG erstmals auf MiniLED. Das senkt die Herstellungskosten und macht das Produkt für den privaten Gebrauch attraktiver. Die Steuerung übernimmt ein Alpha 7 AI-Prozessor, der 4K-Auflösung und den Sound liefert.

Die CES 2026 findet vom 9. bis 12. Januar im Las Vegas Convention Center statt. Am Stand 15004 wird LG mit seinen Lifestyle-Produkten vertreten sein – darunter auch ein Haushaltsroboter.

