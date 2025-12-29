LG präsentiert den Haushaltsroboter Cloid auf der CES 2026 in Las Vegas. Der zweiarmige Assistent kommt mit Sensorik, einem Display und AI-gestützter Interaktion.

Auf der CES 2026 in Las Vegas wird LG seinen Haushaltsroboter Cloid vorstellen. Der zweiarmige Assistent ist für komplexe und filigrane Aufgaben ausgelegt. Hierfür verfügt der Roboter über zwei Gelenkarme mit jeweils sieben Freiheitsgraden. Wie bei einem menschlichen Arm kann er sich damit genau positionieren, beugen, strecken und um die eigene Achse drehen. Für die Feinmotorik in der Hand selbst können die fünf Roboterfinger einzeln angesteuert werden.

Der zentrale Chipsatz zur Steuerung sitzt hierbei im Kopf des Roboters: Ein Display, Lautsprecher, Kamera und Sensoren unterstützen Kommunikation, Sprachinteraktion und Navigation. Dabei basiert die Steuerung auf LGs „Affectionate Intelligence“, die Umgebung erfassen und Interaktionen im Zeitverlauf verfeinern soll.

LG zeigt Cloid vom 6. bis 9. Januar 2026 am Stand Nr. 15004 im Las Vegas Convention Center. Der LG-Gesamtauftritt in Las Vegas umfasst Szenarien rund um das „Zero Labor Home“.

Erweitertes Roboter-Portfolio

Somit erweitert LG sein Roboter-Portfolio mit einem automatisierten Assistenten für den Haushalt. Für den öffentlichen Raum verfügt man bereits über einige Roboter-Angebote: Neben Servebots, Service-Roboter zur Erledigung kleinerer Aufgaben in Restaurants oder Krankenhäusern, gibt es von LG auch Guidebots, die durch Museen führen können. Mit einem Haushaltsroboter kündigt LG somit auch ein Produkt für den privaten Raum an.

Das angesprochene Fingerspitzengefühl für feinmotorische Haushaltsaufgaben sollte jedoch genau unter die Lupe genommen werden: Kann der Haushaltsroboter Cloid denn auch die Spülmaschine exakt so einräumen, wie es sich alle anderen Haushaltsmitglieder wünschen? Das wäre tatsächlich ein Meilenstein für den technologischen Fortschritt im Alltag.

Anzeige