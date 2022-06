LG Electronics präsentierte auf der Infocomm 2022 in Las Vegas verschiedene Technologien – darunter sein transparentes OLED-Signage-Display, sein Angebot an LED-Digital-Signage-Lösungen sowie autonome Roboterassistenten.

In sieben verschiedenen Zonen zeigte LG in kommerziellen Anwendungsszenarien, wie Produkte etwa in Sitzungssälen, Einzelhandelsgeschäften, Drive-Throughs, Homeoffices und professionellen Kreativstudios eingesetzt werden können.

Viermal größer

In der Retail-Solutions-Zone stellte LG eine LED-Signage-Lösung mit rahmenlosen 54-Zoll-Displays vor: Der neue LG LED Bloc ist circa viermal so groß wie die meisten gängigen LED-Cabinets. Dank seiner speziellen Größe kann das Modell genau wie ein 55 Zoll großes LCD-Videowand-Display verwendet werden und ein solches ersetzen, denn es passt – mit VESA-Wandhalterung und entsprechenden Schrauben – in die Halterungen vorhandener Videowände.

Ebenfalls in der Retail-Solutions-Zone zu sehen war der LG Cloi Guidebot, der erste Mehrzweck-Kundenservice-Roboter des Unternehmens. Entwickelt wurde er, um Besucher zu führen, die Sicherheit zu verbessern und als aufmerksamkeitsstarker Werbeträger zu fungieren. Wenn es nach LG geht, sollen das freundliche digitale Gesicht und die zwei großen Touchscreens des Cloi Guidebot bald in Museen, Kongresszentren, Kinos und Hotels zum Einsatz kommen.

Empfang und Collaboration

Die Empfangs-Zone veranschaulichte die Möglichkeiten des LG Transparent OLED Signage Displays und zeigte außerdem, wie sich mit LG Ultra Slim LED Signage informative, attraktive Hintergründe schaffen lassen.

In der Zone für Kollaborations- und Bildungslösungen konnten Besucher Technologien für Sitzungssäle, Besprechungsräume und Schulungsräume beziehungsweise Lernumgebungen erleben. Zu den ausgestellten Produkten gehören das 136 Zoll große LED All-in-One Display von LG mit integriertem Systemcontroller und Lautsprechern, die beiden All-in-One-Kollaborationstools LG One Quick Works mit 55 Zoll und LG One Quick Flex mit 43 Zoll, das interaktive, 86 Zoll große LG Createboard-Whiteboard sowie das 98 Zoll große UHD-Signage-Display fürs Klassenzimmer.

Kontrolle ohne Übergänge

Die Kontrollraum-Zone zeigte, wie das 136 Zoll große LED All-in-One Display von LG in Kommandozentralen eingesetzt werden kann. Die 55 Zoll großen Even-Bezel-LCD-Panels waren in unterschiedlichen Konfigurationen als Videowalls zu sehen – ohne Rahmen und sichtbare Übergänge.

Vor allem an Berufskreative sowie Film- und Fernsehprofis richtete sich die OLED Pro Creative Studio Zone mit zwei farbtreuen, leistungsstarken und beeindruckend klaren 65 Zoll großen Ultrafine OLED Pro Displays – einem an der Wand, einem auf einem Standfuß.

Die Residential-Zone bestand aus zwei Räumen. Im Heimkino-Bereich stellte LG den LG Magnit vor, das mit mehreren Millionen selbstleuchtenden LED-Bildpunkten Filme in sher hoher Qualität wiedergibt. Im Homeoffice-Bereich war – neben LG-gram-Notebooks und ergonomischen Monitoren – das 43 Zoll große One Quick Flex zu sehen.