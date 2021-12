Kommerzieller Erfolg für Kunst-TV: Samsung Electronics kündigte an, dass der Lifestyle-TV The Frame 2021 bereits eine Million mal verkauft wurde. Angetrieben durch eine starke Nachfrage in Europa und Nordamerika wird zudem voraussichtlich noch in diesem Jahr die Verkaufsmarke von insgesamt zwei Millionen Stück seit Einführung des Produkts 2017 überschritten.

Seit damals wurden Design, der Funktionsumfang und die Modellgrößen von The Frame weiterentwickelt und erweitert. Die Livestyle-TVs, die seit 2020 mit QLED-Technologie ausgeliefert werden, verfügen beispielsweise seit vergangenem Jahr über einen Sensor, der die Helligkeit des Bildschirms je nach Umgebungslicht automatisch anpassen kann. The Frame ist in fünf Größen erhältlich: 32 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll und seit neuestem auch 85 Zoll.

Wenn der TV nicht aktiv genutzt wird, lässt er sich als digitale Kunstgalerie nutzen. Hierfür steht ein großes Angebot an Kunst im Samsung Art Store zur Verfügung. Mehr als 1.500 Kunstwerke aus berühmten Museen und Galerien, wie der Eremitage in Russland, dem Louvre in Frankreich und dem Prado-Museum in Spanien, lassen sich auf dem Screen darstellen. Die 2021-Baureihe analysiert zudem mit KI die Geschmäcker der Nutzer und empfiehlt anhand dessen weitere passende Kunstwerke.

Im Vergleich zu früheren Versionen von The Frame mit 500 MB bietet die aktuelle Baureihe mit 6 GB deutlich mehr Speicherplatz. Somit können bis zu 1.200 Bilder in 4K-Auflösung auf dem Gerät gespeichert werden.

Für Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics, trifft The Frame den Nerv der Zeit: „So haben viele Verbraucher in den letzten Monaten mehr Zeit zu Hause verbracht, weswegen Home Entertainment weiter an Bedeutung gewonnen hat. Nutzer wünschen sich zudem häufig, dass ihr Smart-TV nicht nur zur Unterhaltung beiträgt, sondern sich in das Interieur des Zuhauses einfügt. The Frame bedient beide Wünsche ohne Umwege, was in steigende Verkaufszahlen mündet.“