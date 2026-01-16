Ob als Mitinhaber der ISE oder als Weiterbildungshub, unter anderem für CTS: Avixa, die weltweit führende Non-Profit-Organisation der professionellen AV-Branche, ist auch in der Digital Signage-Industrie eine bekannte Größe. Nun sucht der Verband Unterstützung im deutschsprachigen Raum.

Es folgt die Stellenausschreibung. Die Bewerbung ist unter anderem auf Workforce.com oder Linkedin möglich.

Stelle: Account Manager, DACH (m/w/d)

Ort: Deutschlandweit | Home Office | Vollzeit

Vertrieb mit Sinn. Netzwerk mit Wirkung. Branche mit Zukunft.

Deine Rolle

In dieser Rolle verbindest du strategischen Vertrieb mit echter Branchenentwicklung.

Deine Aufgaben

Ausbau und Betreuung der Mitgliederbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Beratung und Verkauf von Avixa-Mitgliedschaften, Weiterbildungsangeboten und Zertifizierungen (unter anderem CTS)

Aufbau und Pflege langfristiger Beziehungen zu Mitgliedern, Kunden und Partnern

Repräsentation von Avixa auf Branchen- und Netzwerkveranstaltungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Regional Manager DACH und dem EMEA-Team

Dein Profil

Mindestens 2 Jahre Vertriebserfahrung im B2B-Umfeld

Erfahrung in der ProAV- oder Medientechnikbranche von Vorteil

Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch

Zielorientiert, eigenständig und kommunikationsstark

Du verfolgst ambitionierte Ziele mit Ausdauer, Eigeninitiative und Lernbereitschaft.

Was wir bieten

Attraktives Fixgehalt plus ungedeckelte Provision

100 % Home Office, deutschlandweit

Hoher Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten

Zugang zu einem einzigartigen internationalen Branchennetzwerk

Start: ab sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich jetzt unter Workforce.com oder Linkedin!

