Ob als Mitinhaber der ISE oder als Weiterbildungshub, unter anderem für CTS: Avixa, die weltweit führende Non-Profit-Organisation der professionellen AV-Branche, ist auch in der Digital Signage-Industrie eine bekannte Größe. Nun sucht der Verband Unterstützung im deutschsprachigen Raum.
Es folgt die Stellenausschreibung. Die Bewerbung ist unter anderem auf Workforce.com oder Linkedin möglich.
Stelle: Account Manager, DACH (m/w/d)
Ort: Deutschlandweit | Home Office | Vollzeit
Vertrieb mit Sinn. Netzwerk mit Wirkung. Branche mit Zukunft.
Deine Rolle
In dieser Rolle verbindest du strategischen Vertrieb mit echter Branchenentwicklung.
Deine Aufgaben
- Ausbau und Betreuung der Mitgliederbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Beratung und Verkauf von Avixa-Mitgliedschaften, Weiterbildungsangeboten und Zertifizierungen (unter anderem CTS)
- Aufbau und Pflege langfristiger Beziehungen zu Mitgliedern, Kunden und Partnern
- Repräsentation von Avixa auf Branchen- und Netzwerkveranstaltungen
- Enge Zusammenarbeit mit dem Regional Manager DACH und dem EMEA-Team
Dein Profil
- Mindestens 2 Jahre Vertriebserfahrung im B2B-Umfeld
- Erfahrung in der ProAV- oder Medientechnikbranche von Vorteil
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
- Zielorientiert, eigenständig und kommunikationsstark
- Du verfolgst ambitionierte Ziele mit Ausdauer, Eigeninitiative und Lernbereitschaft.
Was wir bieten
- Attraktives Fixgehalt plus ungedeckelte Provision
- 100 % Home Office, deutschlandweit
- Hoher Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zugang zu einem einzigartigen internationalen Branchennetzwerk
- Start: ab sofort oder nach Vereinbarung
Bewerbe dich jetzt unter Workforce.com oder Linkedin!