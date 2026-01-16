Anzeige
Avixa sucht Account Manager

Spannende Job-Möglichkeit für ProAV-Experten: Der internationale Verband Avixa hat die Stelle eines Account Managers DACH (m/w/d) ausgeschrieben.
Ob als Mitinhaber der ISE oder als Weiterbildungshub, unter anderem für CTS: Avixa, die weltweit führende Non-Profit-Organisation der professionellen AV-Branche, ist auch in der Digital Signage-Industrie eine bekannte Größe. Nun sucht der Verband Unterstützung im deutschsprachigen Raum.

Es folgt die Stellenausschreibung. Die Bewerbung ist unter anderem auf Workforce.com oder Linkedin möglich.

Stelle: Account Manager, DACH (m/w/d)

Ort: Deutschlandweit | Home Office | Vollzeit

Vertrieb mit Sinn. Netzwerk mit Wirkung. Branche mit Zukunft.

 

Deine Rolle

In dieser Rolle verbindest du strategischen Vertrieb mit echter Branchenentwicklung.

Deine Aufgaben

  • Ausbau und Betreuung der Mitgliederbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz
  • Beratung und Verkauf von Avixa-Mitgliedschaften, Weiterbildungsangeboten und Zertifizierungen (unter anderem CTS)
  • Aufbau und Pflege langfristiger Beziehungen zu Mitgliedern, Kunden und Partnern
  • Repräsentation von Avixa auf Branchen- und Netzwerkveranstaltungen
  • Enge Zusammenarbeit mit dem Regional Manager DACH und dem EMEA-Team

Dein Profil

  • Mindestens 2 Jahre Vertriebserfahrung im B2B-Umfeld
  • Erfahrung in der ProAV- oder Medientechnikbranche von Vorteil
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
  • Zielorientiert, eigenständig und kommunikationsstark
  • Du verfolgst ambitionierte Ziele mit Ausdauer, Eigeninitiative und Lernbereitschaft.

Was wir bieten

  • Attraktives Fixgehalt plus ungedeckelte Provision
  • 100 % Home Office, deutschlandweit
  • Hoher Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Zugang zu einem einzigartigen internationalen Branchennetzwerk
  • Start: ab sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich jetzt unter Workforce.com oder Linkedin!

