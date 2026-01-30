Nächste Woche trifft sich die globale Digital Signage-Industrie zur ISE in Barcelona. Wie jedes Jahr wollen wir der Branche den Puls fühlen und bitten um kurzes Feedback via DBCI. Die Teilnahme dauert weniger als eine Minute – die Ergebnisse veröffentlichen wir am Mittwoch auf der DSS ISE und auf allen invidis-Kanälen.

Wo die Gesamtwirtschaft am Jahresanfang steht, zeigt der aktuelle Global Business Optimism Index (GBOI) von Dun & Bradstreet. Zum Jahresauftakt 2026 zeigt sich eine vorsichtige Stabilisierung der globalen Geschäftsstimmung. Der GBOI steigt im ersten Quartal 2026 weltweit um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und beendet damit eine vier Quartale andauernde Abwärtsbewegung.

Auffällig sind hierbei die Unterschiede nach Unternehmensgröße: Während kleine Unternehmen ihre Erwartungen deutlich ausweiten (+11,4 Prozent), verbessern sich die Aussichten bei mittelgroßen Unternehmen nur moderat (+3,4 Prozent). Großunternehmen hingegen verzeichnen einen Rückgang (-3,2 Prozent), unter anderem aufgrund schwächerer Lagerumschlagszahlen.

Zur Erholung tragen insbesondere eine verbesserte Lieferkettenlage, mehr Planungssicherheit im internationalen Handel sowie stabilere finanzielle Rahmenbedingungen bei.

Wie ist die Stimmung in der globalen Digital Signage Branche nach einem bescheidenen Jahr 2026. Wir wollen ihre Einschätzung hören und die anonymisierten Ergebnisse auf der ISE veröffentlichen. Wir freuen uns auf das Feedback.

