DBCI

Wie optimistisch geht die Branche ins neue Jahr?

Wie sind die Geschäftsaussichten am Anfang des neuen Jahres? Wo geht die Industrie hin? Mit der neuen DBCI-Befragung fühlen wir der Digital Signage-Branche den Puls. Jetzt teilnehmen!
DBCI: Thought Leaders Welcome (Foto: invidis)

Nächste Woche trifft sich die globale Digital Signage-Industrie zur ISE in Barcelona. Wie jedes Jahr wollen wir der Branche den Puls fühlen und bitten um kurzes Feedback via DBCI. Die Teilnahme dauert weniger als eine Minute – die Ergebnisse veröffentlichen wir am Mittwoch auf der DSS ISE und auf allen invidis-Kanälen.

Wo die Gesamtwirtschaft am Jahresanfang steht, zeigt der aktuelle Global Business Optimism Index (GBOI) von Dun & Bradstreet. Zum Jahresauftakt 2026 zeigt sich eine vorsichtige Stabilisierung der globalen Geschäftsstimmung. Der GBOI  steigt im ersten Quartal 2026 weltweit um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und beendet damit eine vier Quartale andauernde Abwärtsbewegung.

Auffällig sind hierbei die Unterschiede nach Unternehmensgröße: Während kleine Unternehmen ihre Erwartungen deutlich ausweiten (+11,4 Prozent), verbessern sich die Aussichten bei mittelgroßen Unternehmen nur moderat (+3,4 Prozent). Großunternehmen hingegen verzeichnen einen Rückgang (-3,2 Prozent), unter anderem aufgrund schwächerer Lagerumschlagszahlen.

Hier der Link zur DBCI ISE-Umfrage 2026

Zur Erholung tragen insbesondere eine verbesserte Lieferkettenlage, mehr Planungssicherheit im internationalen Handel sowie stabilere finanzielle Rahmenbedingungen bei.

Wie ist die Stimmung in der globalen Digital Signage Branche nach einem bescheidenen Jahr 2026. Wir wollen ihre Einschätzung hören und die anonymisierten Ergebnisse auf der ISE veröffentlichen. Wir freuen uns auf das Feedback.

