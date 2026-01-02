Große Anbieter von Digital Signage wie Trison, Mood Media und Waapiti betreiben eigene Tochtergesellschaften für olfaktorisches Marketing. Diese Einheiten beschäftigen Parfümeure und Duftexperten, die individuelle Düfte für Kunden kreieren. Der für Real Madrid entwickelte Duft beispielsweise soll an frisch gemähtes Stadionrasen erinnern. In Inditex-Filialen wie Zara oder Massimo Dutti sowie in den Lobbys großer Hotelketten verstärken dezente, charakteristische Düfte das Markenerlebnis auf unbewusste, aber wirkungsvolle Weise. Grundlage all dieser Anwendungen ist eine sorgfältig entwickelte Duftformel, die Zeit, Expertise und umfangreiche Tests erfordert.

Das koreanische Start-up Deepscent, unterstützt von Samsung, verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Auf der CES 2026 präsentiert das Unternehmen seine neue Deepscent AI-Plattform, die von Menschen kreierte, charakteristische Düfte durch dynamisch generierte Dufterlebnisse ersetzt. Anstatt sich auf Experten für die Entwicklung eines Markenduftes zu verlassen, nutzt das System künstliche Intelligenz, um in Echtzeit emotional ansprechende Duftkompositionen zu kreieren. Durch die Analyse multimodaler Eingaben – Bilder, Musik, Stimmung und Kontext – erzeugt Deepscent AI individuelle Duftmischungen, ohne dass dafür spezielle Parfümeriekenntnisse erforderlich sind.

Das koreanische Start-up Deepscent, unterstützt von Samsung, verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Um dies zu ermöglichen, hat Deepscent eine kompakte Hardware mit vier Basisessenzen entwickelt. Die AI mischt diese Kernkomponenten zu unendlich vielfältigen Duftprofilen und erzeugt so auf Abruf neue Dufterlebnisse. Für die Digital Signage-Branche sticht eine Funktion besonders hervor: Image-to-Scent. Diese Funktion generiert automatisch einen Duft, der zum angezeigten Bildinhalt passt. Ob Naturaufnahme, Luxus-Modekampagne oder entspannender Spa-Moment – ​​jede Szene kann von einem dynamisch komponierten Duft begleitet werden, der die emotionale Wirkung des Inhalts verstärkt.

Digital Signage trifft auf Duft – Multisensorische digitale Erlebnisse

Dieser Ansatz eröffnet die Möglichkeit für multisensorische digitale Erlebnisse. Einzelhandel und Gastronomie können Düfte synchron zu Video-, Audio- oder interaktiven Inhalten einsetzen und so eine intensivere Atmosphäre schaffen. Anders als traditionelles Duftmarketing, das auf festen Duftkompositionen basiert, ermöglicht die AI-Lösung von Deepscent ständige Variation und kontextbezogene Anpassung – abgestimmt auf den Moment, den Ort und den Inhalt.

Deepscent positioniert seine Technologie als „eine AI-gestützte digitale Duftlösung, maßgeschneidert für jeden Raum“. Bei breiter Akzeptanz könnte dies den Beginn einer neuen Ära für das olfaktorische Marketing markieren: skalierbar, anpassungsfähig und nahtlos in digitale Handels- und DooH-Ökosysteme integriert. So wie Licht, Ton und Bild zu dynamischen digitalen Werkzeugen geworden sind, könnte Duft bald folgen – nicht mehr statisch und expertengesteuert, sondern flexibel, datenbasiert und AI-generiert.