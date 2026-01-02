Samsung Electronics Deutschland hat eine neue Geschäftsleitung. Han Suk (Kevin) Seo übernimmt die Position des Präsidenten und Geschäftsführers, Yeonho Choi wird Chief Financial Officer und Hoon Seol ist künftig Executive Vice President.

Kevin Seo (Präsident)

Mit fast 30 Jahre Erfahrung bei Samsung bringt Kevin Seo umfassende Expertise beim strategischen Aufbau und der globalen Expansion des Mobile Experience-Geschäfts mit. Vom internationalen Vertrieb über Produktmarketing bis zur Division Leadership hat er in Schlüsselmärkten in Asien und Nordamerika Erfahrungen gesammelt.

Yeonho Choi (Chief Financial Officer)

Yeonho Choi ist seit mehr als 20 Jahren in Financial Management und Business Operations tätig. Seit seinem Eintritt bei Samsung im Jahr 2002 hat er Positionen in Technology Research, globalen R&D-Strategien und divisionsübergreifender Verantwortung innegehabt.

Hoon Seol (Executive Vice President)

Hoon Seol, der seit 1996 Teil von Samsung und seit 2022 in Deutschland ist, übernimmt ab sofort die Rolle des Executive Vice President der Samsung Electronics GmbH und bleibt Leiter der Consumer Electronics Division. Seine international geprägte Karriere bei Samsung Electronics umfasst Führungspositionen in Südostasien, dem Mittleren Osten und Nordafrika sowie die Leitung der Samsung Operations in Bulgarien und Rumänien.

Das neue Führungsgremium wird von einem erfahrenen Managementteam unterstützt, das in seiner Struktur unverändert bleibt.