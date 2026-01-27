Achensee | Wie kann man Digital Signage nicht nur wetterfest, sondern auch landschaftsverträglich gestalten? Am Achensee gelingt das mit einer maßgeschneiderten Dreifach-Display-Lösung. invidis war bei der Installation vor Ort und sprach mit den Projektpartnern.

Digitalisierung stellt Städte und Metropolen vor andere Herausforderungen als ländliche Regionen. Doch auch abseits urbaner Zentren gewinnt die Frage an Bedeutung, wie öffentliche Kommunikation zeitgemäß, effizient und zugleich landschaftsverträglich gestaltet werden kann. Besonders deutlich wird das in touristisch geprägten Regionen wie dem Achensee in Tirol

Der Tourismusverband Achensee beschäftigt sich bereits seit über einem Jahrzehnt mit digitaler Gästeinformation. Schon 2014 wurden die ersten Digital Signage-Displays rund um den See installiert. Seitdem wurde das Netzwerk kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareebene. Ziel war es, Besucher stets aktuell zu informieren, ohne dabei das sensible Landschaftsbild zu beeinträchtigen.

Interaktive Routen & aktuelle Updates

Als fester Technologiepartner begleitet das Unternehmen Friendlyway aus der Nähe von München den Tourismusverband seit Beginn. Gemeinsam entstanden digitale Stelen an zentralen Punkten rund um den Achensee. Im vergangenen Jahr folgte der nächste Schritt: An zwei stark frequentierten Wanderparkplätzen ersetzte man klassische Informationstafeln durch moderne Dreifach-Display-Lösungen. invidis war bei der Installation vor Ort und sprach mit den beteiligten Partnern darüber, wie das Projekt geplant, umgesetzt und an die besonderen Anforderungen des alpinen Außenraums angepasst wurde:

Die neuen Systeme kombinieren DooH-Flächen mit einer digitalen Wanderkartenansicht sowie einer interaktiven Touch-Anwendung. Für den Einsatz im alpinen Außenbereich wurde ein maßgeschneidertes, wetterfestes Gehäuse benötigt, das der portugiesische Hersteller Moobo realisierte. Bestückt sind die Stelen mit High-Brightness-Displays von Dynascan, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut leserlich bleiben und in der Dunkelheit automatisch gedimmt werden.

DooH-Netzwerk für lokale Unternehmen

Inhaltlich bietet das Dreifachsystem dem Tourismusverband maximale Flexibilität. Der Status von Wanderwegen und Langlaufloipen lässt sich in Echtzeit aktualisieren, Routen können direkt am Touchdisplay erkundet werden. Ergänzt wird das Angebot durch aktuelle touristische Informationen aus der Region. Zusätzlich erhalten lokale Unternehmen die Möglichkeit, ihre Angebote auf den DooH-Flächen zu präsentieren – die Vermarktung übernimmt der Tourismusverband Achensee selbst.

Das Projekt zeigt, wie Digital Signage auch in sensiblen Naturräumen sinnvoll eingesetzt werden kann: als modernes Informationsmedium, das sich funktional und gestalterisch in seine Umgebung einfügt und gleichzeitig neue digitale Mehrwerte für Gäste und Region schafft.

